Туляки посадили Аллею Доброты на набережной Упы

Эта аллея стала уже четвертой.

В этот раз на посадку дружно вышли читатели газеты «Слобода» и пользователи портала Myslo, тульские активисты и блогеры, глава администрации Тулы Евгений Авилов и его команда. Доброе дело объединило в это субботнее утро тех, кто хочет сделать свой родной город уютнее. Многие пришли с детишками и целыми семьями.

На набережной высадили 50 лип-крупномеров и 28 кленов.

Напомним, что идею посадить аллею высказал весной 2015 года пользователь портала Myslo Андрей Архипов, он же Бюргер (жаль, только в этот раз он не смог присоединиться к нам). Именно с его подачи сажать деревья на общественных пространствах стало доброй традицией. Вместе с вами, дорогие наши читатели и пользователи, мы посадили уже три Аллеи Доброты:

И вот сегодня появилась 4-я! На набережной!

Роман (он же Вжик) участвует в акции третий раз подряд:

- Мне очень нравится эта идея, с удовольствием участвую. Мы же делаем доброе дело! И очень приятно потом, проходя мимо, вспоминать – вот тут мы сажали деревья, а вот это посадил именно я. Кстати, я специально даже проверил – все ли деревья прижились. Оказалось, что посаженная мною неказистая елочка заметно подросла и прекрасно себя чувствует у стен Щегловского монастыря.

Дмитрий (он же Surgeon) тоже в третий раз участвует в посадке деревьев:

- Настроение прекрасное! Погода отличная! Да и занятие полезное во всех отношениях – сделать свой город красивее и добрее. И хорошо, что с нами вместе работает Евгений Авилов и сотрудники администрации, можно пообщаться в непринужденной обстановке. Чем чаще мы вот так будет совместно работать, тем, считаю, меньше проблем будет – и в коммуникациях, и вообще в городе. Я, например, хочу предложить вернуться в те места, где уже посажены деревья и – ведь не секрет, что часть саженцев засыхает, каким-то нужна подрезка или подкормка. Важно не просто посадить дерево, нужно еще за ним ухаживать. Отлично, что в этот раз мы сажаем деревья на набережной Упы – она должна быть красивой, по ней должно быть приятно гулять.

Феликс Держановский, блогер, член общественного совета при комитете Тульской области по охоте и рыболовству, считает что в Аллее надо еще и лавочки поставить, получится удобное место для отдыха.

- Я регулярно участвую в городских посадках деревьев. Предлагал неоднократно главе администрации сажать и плодовые деревья. Помните, блогеры посадили вишневый садик у храма Сергия Радонежского, где теперь сквер «Тульское чаепитие»? Ведь плодовые деревья очень красиво цветут. Почему бы не посадить яблоневый сад? А из вишни и яблок можно сделать еще один тульский бренд – тульское варенье! Можно и цветущие кустарники сажать – аллею сирени например.

Перед посадкой Валентина Николаевна Голикова, начальник отдела озеленения МКУ «Сервисный центр Тулы», провела для всех участников мини-инструктаж – как правильно сажать крупномеры (липы и клены, которые сегодня высадили на набережной, высотой более 3 метров и очень тяжелые)

- Держим дерево вертикально. Главное – не засыпать корневую шейку. Сильно утрамбовывать землю не стоит. А вот валик вокруг дерева надо сделать обязательно – чтобы при поливе вода не уходила. И под каждое деревце надо вылить три ведра воды. А потом обязательно привязать деревья на растяжках.

Владимир (ник Колхозник) пришел на Аллею Доброты с сыном Антоном. А дерево они посадили в команде со Светланой (ник Тульская):

- Я участвовал во всех посадках, а сын будет сажать деревья второй раз. Проверил накануне 9 Мая все Аллеи. Плоховато чувствует себя наша первая – надо бы ее обновить, там при ремонте тротуара повредили деревья.

Андрей Комков, многолетний постоянный читатель «Слободы», пришел впервые:

- Хотел в прошлом году присоединиться к акции, но смутила дата – 13 мая. Тогда сажали третью Аллею Доброты. Сегодня я вместе с вами. Спасибо газете – за все, что вы делаете, за то, что вдохновляете нас на такие добрые дела. Хочу сегодня не только посадить деревья, но и пообщаться с главой своего района, может быть, даже с главой администрации Тулы – у меня есть идеи, предложения и серьезная критика.

Роман из Заречья чуть опоздал на посадку, поэтому активно помогал портальцам в поливе уже посаженных деревьев:

- Участвую второй раз в Аллее Доброты. У нас в Заречье на бульваре молодежи тоже есть Аллея Доброты, но тогда я об этой акции еще не знал. К сожалению. Считаю, властям надо обратить внимание на наш бульвар и доделать его побыстрее – район большой, нужны благоустроенные места для отдыха. А вообще, надо восстановить те посадки, которые «убили» при строительстве тех или иных торговых центов или многоэтажек. Например, возле «Макси» был лес, сейчас там есть площадка, где этот лес можно восстановить. Почему бы и нет?

Елена, Светлана (ник Тульская) и Елена (ник Ягуська) посадили одну липу на троих. Чему сильно огорчились – каждой хотелось посадить свою липу. Девушки взяли с нас обещание, что осенью мы обязательно еще организуем посадку деревьев.

Валентина Васильевна, дачница со стажем, считает, что посадить дерево - это обязанность каждого активного гражданина. А еще Валентина Васильевна защищает честь Тулы и страны на соревнованиях по спортивному ориентированию среди ветеранов. И можно сказать с нашей набережной уезжает на Чемпионат мира в Данию. Вот такие у нас есть тулячки!

Анастасия Глазкова с дочкой Глафирой впервые участвовали в посадке таких больших деревьев.

- Мы на даче сажали, но это были маленькие саженцы. Заметили «свою» липку, будем за ней наблюдать – как растут Глаша и ее липа.

Юлия Могильникова и ее сын Артем, вернее даже Артем, активно помогали сажать дерево Анастасии и Глаше. На мой вопрос – не родственники ли они экс-главе города Владимиру Могильникову, Юлия засмеялась:

- А это что-то меняет? Да все мы из одной деревни. Мы увидели на сайте приглашение, сын заявил – обязательно пойдем. Он умеет сажать деревья – на даче любит работать. Конечно, в Туле много мест, где надо сажать деревья и кустарники. Даже в центральном парке много деревьев требуют замены. И если вдоль всей набережной Упы посадить деревья, будет очень здорово! Я работаю с туристами, которые приезжают в наш город, все отмечают, что Тула - красивый город. И наша задача – сделать его еще лучше!

- Посадки деревьев и кустарников в городе стартовали 16 апреля. К сегодняшнему дню уже высажено около 4 тысяч саженцев. С понедельника, 14 мая, администрации округов будут заготавливать саженцы в питомнике для озеленения дворов. Если вы хотите сделать уютным свой двор, готовы выйти на субботник и сами поработать лопатой – пожалуйста, обращайтесь в свои администрации, вам обязательно помогут во всем, - предложил Владислав Галкин, первый зам главы администрации Тулы.

Посадка деревьев закончилась, все липы и клены политы и подвязаны. Евгений Авилов, глава администрации Тулы, тоже посадил несколько деревьев. Поблагодарил всех за участие:

- Это очень хорошо, что пришло столько туляков. Значит, у нас много действительно активных и неравнодушных граждан. В следующий раз мы подготовим место под более масштабные посадки – чтобы получилась не просто аллея, а, может быть, целый сквер или парк.

От редакции.

Друзья, спасибо, что пришли и вместе с нами сажали деревья. Надеемся, Аллея Доброты-4 всех нас сделает чуть-чуть добрее.

Спасибо администрации Тулы, лично главе Администрации Евгению Авилову, главе Пролетарского округа Сергею Шестакову – за организацию работы, бодрящую музыку и вкусный чай.