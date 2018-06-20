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Выпускники 2018

Выпускники 2018

Фотографии выпускников Тулы и области в большом фотоальбоме Myslo!

В этом году в Тульской области школу закончили больше шести тысяч человек. Теперь все они — выпускники, абитуриенты — уже не школьники, но еще и не студенты (или не солдаты — тут уж как пойдет). Мы поздравляем всех выпускников-2018, их учителей и родителей! К окончанию школы дарим вам Выпускной альбом Myslo и «Слободы», в котором собраны фото выпускников Тулы и Щекино.
 

 


Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого
11 E класс11 Л класс, 11 C класс


Лицей № 1
11 А класс11 В класс11 Г класс


Лицей № 2
11 А класс11 Б класс,
11 В класс11 Г класс11 Д класс11 Е класс


Центр образования № 1
11 A класс, 11 Б класс, 11 B класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс, 11 Ж класс, 11 З класс


Центр образования № 2
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 3
11 А класс, 11 Б класс

 


Гимназия № 1
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 5
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 6
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 7
11 А класс11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 9
11 А класс
 

Центр образования № 10
11 А класс11 Б класс
 


Гимназия № 11
11 А класс11 Б класс11 B класс
 


Центр образования № 12
11 А класс

 

Центр образования № 13
11 класс

 


Центр образования № 14
11 класс


Центр образования № 15
11 А класс11 Б класс

 


Центр образования № 20
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 21
 11 Б класс

 
Центр образования № 22
11 А класс11 Б класс11 В класс, 11 Г класс
 


Центр образования № 23
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 24
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 25
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 26
11 А класс11 Б класс11 В класс
 


Центр образования № 27
11 А класс11 Б класс11 В класс11 Г класс


Центр образования № 28
11 А класс

Центр образования № 29
11 А класс


Центр образования № 30
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 31
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 32
11 А класс


Центр образования № 33
11 А класс
11 Б класс
 


Центр образования № 34
11 А класс11 Б класс11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс


Центр образования № 35
11 А класс



Центр образования № 36
11 А класс


Центр образования № 37
11 А класс


Центр образования № 38
11 А класс


Центр образования № 39
11 А класс


Центр образования № 40
11 А класс11 Б класс11 В класс, 11 Г класс


Центр образования № 41
11 класс


Центр образования № 42
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 43
11 А класс


Центр образования № 44
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 45
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 46 (п. Ленинский, ул. Центральная, 1-а), 11 А класс

Центр образования № 47 (п. Петелино, ул. Парковая, 4),
11 класс

Центр образования № 48 (п. Прилепы, ул. Буденного, 7),
11 класс

 

Центр образования № 49 (п. Рождественский, Фёдорова, 5-а), 11 Б класс


Центр образования № 50 (п. Шатск, ул. Ленина, 15),
11 класс


Центр образования № 51 (п. Алёшня, ул. Фабричная, 1),
11 класс


Центр образования № 52 (п. Рассвет, 44),
11 класс

Центр образования № 53 (п. Иншинский, 37), 
11 класс
 


Центр образования № 54 (п. Молодёжный, ул. Центральная, 10), 
11 класс


Центр образования № 56 (п. Плеханово, ул. Заводская, 19),
11 класс


Центр образования № 57 (п. Обидимо, ул. Школьная, 3),
11 класс

 

Галерея
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 11 «А» класс Классный руководитель – Логинова Наталья Александровна, Акопян Анжела, Архипова Владлена, Афонина Мария, Баранов Дмитрий, Гарбуз Дарья, Горбунов Дмитрий, Ефимов Илья, Кандабарова Юлия, Кирсанова Дарья, Комогорцева Варвара, Лаврентьев Олег, Межерицкая Софья, Михайлюкова Алена, Николаева Елизавета, Новикова Дарья, Потапова Ангелина, Пурохит Софья, Рагимов Рауф, Турчина Анастасия, Ядыкина Кристина., Фото: 1
Выпускники 2018, Фото: 2
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «Б» класс Классный руководитель – Фомина Елена Владимировна, Бадзиев Арсен, Болденков Сергей, Величко Ангелина, Гасанова Айдан, Гладких Артём, Ермакова Карина, Ивлев Рустам, Козенков Антон, Маленко Артём, Поликарпова Анастасия, Пророкова Анна, Свирина Дарья, Тютюма Кирилл, Шлыков Даниил, Шуркова Полина., Фото: 3
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «Д» класс Классный руководитель – Загорская Светлана Евгеньевна, Антонова Алёна, Гирейко Мария, Злобина Ника, Красотка Алина, Карякин Валерий, Корсунская Анна, Пантелеева Карина, Проценков Владислав, Семёнова Полина, Субботникова Анна, Семичастнова Анастасия, Черникова Ольга, Шамарина Мария, Юликова Элина., Фото: 4
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11», 11 «В» класс Классный руководитель – Кудревич Инесса Васильевна, Аруцева Катерина, Бондарева Дарья, Борзова Юлия, Ельтищев Антон, Зыкова Мария, Кухованов Максим, Маркин Александр, Савченков Владимир, Синявина Екатерина, Солодкова Алёна, Трещева Софья, Тюрина София, Фокин Андрей, Фролова Елизавета, Хафизова Алина, Шевякова Александра, Школа Александра, Щадина Яна., Фото: 5
Выпускники 2018, Фото: 6
Тула, Частное общеобразовательное учреждение «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого», 11 «Е» класс Баркова София, Гореликов Илья, Дьячкова Екатерина, Зиновьев Дмитрий, Ковалева Алина, Мальцев Никита, Морев Кирилл, Немыкина Ольга, Логунов Иван, Подписнова Яна, Пугач Екатерина, Стукошин Владимир, Руднев Захар, Тимофеев Данила, Федотова Елизавета, Черенкова Кристина, Ульянова Валерия., Фото: 7
Тула, Частное общеобразовательное учреждение «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого», 11 «Л» класс, Фото: 8
Тула, Частное общеобразовательное учреждение «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого», 11 «С» класс Аничина Юлия, Анищенко Даниил, Баранов Александр, Буравлева Ольга, Дудин Даниил, Егорова Валерия, Моисеева Таисия, Павлочева Людмила, Парамонова Виктория, Салахутдинова Карина, Сальникова Юлия, Солдатенко Елизавета, Карнаухова Полина, Кабанова Юлия, Шеленцов Андрей., Фото: 9
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «А» класс Классный руководитель – Горсткина Зоя Михайловна, Аблеева Наталья, Городничев Глеб, Горшков Михаил, Данилова Светлана, Дьяченко Дарья, Евтушенко Андрей, Исмаилов Тимур, Кадосина Александра, Каримова Мария, Коростелев Никита, Крапивенцев Данил, Ларкина Софья, Лискин Лука, Овсеенко Антон, Пахоменкова Мария, Пономарев Владислав, Руденко Михаил, Стародубцева Мария, Щербакова Анна., Фото: 10
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «Б» класс Классный руководитель – Рыбина Татьяна Викторовна, Аронов Владимир, Башеров Михаил, Вихляева Мария, Дроздов Дмитрий, Захаркина Елена, Ларин Сергей, Нефёдов Михаил, Проказов Дмитрий, Родионов Андрей, Северин Денис, Титов Алексей, Фетисов Георгий, Хлебников Сергей, Шалынков Сергей, Щебеленкова Виктория. , Фото: 11
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е. », 11 «Д» класс Классный руководитель – Тулякова Ольга Николаевна, Андреев Александр, Антонова Дарья, Артюшина Юлия, Ванаков Николай, Данилина Яна, Завалишин Данила, Ивлева Полина, Кочеткова Анастасия, Михайлов Никита, Пахомов Валерий, Прялочникова Ульяна, Синельников Артем, Сорокин Сергей, Тарасенко Кирилл, Черненко Ангелина., Фото: 12
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «Е» класс Алхимова Наталья, Бидина Анастасия, Винокурова Людмила, Зуйков Артем, Левина Юлия, Левшуков Михаил, Миллер Александр, Пересторина Алина, Подольский Владислав, Рогова Елена, Сорокина Дарья, Сысоева Екатерина., Фото: 13
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «Г» класс Классный руководитель – Агапова Елена Владимировна, Белоусов Даниил, Введенская Анастасия, Гаврюшина Ксения, Касумян Артем, Кремнёва Виктория, Пролыгина Елизавета, Рогова Елизавета, Скоропупова Юлия, Хмелёва Янина, Чижова Софья, Элбирлик Денис, Юрченко Анастасия. , Фото: 14
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «Ж» класс Классный руководитель – Кулятова Алла Владимировна, Архангельский Семен, Васильева Елизавета, Егоров Артем, Жигалова Алина, Зайчикова Ангелина, Зубкова Анастасия, Казакова Карина, Корнеев Артемий, Малышев Владимир, Мещерякова Александра, Немтинов Данил, Носов Максим, Пашникова Софья, Себякина Ирина, Скворцова Александра, Спиридонова Ксения, Шмелёва Юлия., Фото: 15
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «В» класс Классный руководитель – Лихолетова Светлана Юрьевна, Беккер Виталий, Державин Алексий, Жуков Андрей, Иванов Артём, Кислицын Дмитрий, Кондрацкий Алексей, Мишакова Кристина, Москалёв Илья, Платов Даниил, Пучин Дмитрий, Страчков Владимир, Ульянова Екатерина, Ярош Полина., Фото: 16
Тула, МБОУ «Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д. Е.», 11 «З» класс Амелина Александра, Григорьев Матвей, Занегин Александр, Коликова Карина, Коротков Никита, Кузнецова Анастасия, Лисенкова Валерия, Лукьянова Екатерина, Пастушенко Анастасия, Рыжик Ярослав, Спис Ангелина, Свечников Ярослав, Трощенко Полина, Успенский Денис. , Фото: 17
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 11 «Б» класс Классный руководитель – Ушничков Олег Александрович, Анисимова Анна, Антонова Валерия, Белоусов Максим, Веселов Денис, Громов Глеб, Измайлов Кирилл, Казакова Елена, Казаров Яков, Колесникова Оксана, Корабулина Александра, Кузнецов Егор, Лапшенкова Екатерина, Незабудкин Валентин, Никифорова Мария, Стрельников Даниил, Черкаев Ярослав, Шкуратова Ангелина., Фото: 18
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 11 «В» класс Акулов Ярослав, Аникеева Софья, Ачкасова Марина, Бабенков Кирилл, Баранова Кира, Борисов Аркадий, Бочарова Елизавета, Генералов Никита, Горбушин Кирилл, Долгов Сергей, Егоров Петр, Иванова София, Коженкин Александр, Коликов Максим, Кумкова Виктория, Михеева Александра, Навошина Вероника, Плаксина Анастасия, Пасечник Мария, Саватеева Ирина, Сидоров Андрей, Семяновский Иван, Симагина Валерия, Соин Александр, Стародубов Иван, Цветков Денис., Фото: 19
Тула, МАОУ «Лицей №1», 11 «А» класс Классный руководитель – Кожакина Галина Михайловна, Волков Сергей, Ворошилова Полина, Гаспарян Грета, Григорьев Кирилл, Матюшина Евгения, Паламарчук Василий, Пинчер Владислав, Савкина Кристина, Степанов Евгений, Тимохина Мария, Худяков Михаил., Фото: 20
Тула, МАОУ «Лицей №1», 11 «Г» класс Абрамов Александр, Бузовкина Олеся, Завьялов Илья, Касаткин Владимир, Ковальков Александр, Колитенко Александра, Кортукова Юлия, Лаврухина Мария, Мареева Полина, Медведева Анна, Федосова Александра, Шомко Екатерина., Фото: 21
Тула, МАОУ «Лицей №1», 11 «В» класс Классный руководитель – Люшакова Светлана Сергеевна, Воеводина Алина, Дашкова Екатерина, Дяблов Илья, Калинина Мария, Куприянова Маргарита, Макарова Анастасия, Рутковская Екатерина, Сущевич Филипп, Терняева Анна, Филиппова Елизавета, Хачатрян Артем, Ченцов Егор., Фото: 22
Тула, МБОУ «Центр образования №2», 11 «А» класс Классный руководитель – Уклея Ольга Владимировна, Андрюхина Кристина, Денисенко Яна, Деревенская Диана, Должикова Ольга, Доронин Алексей, Жаворонков Вадим, Золотарева Дарья, Киреенко Валерия, Козлова Маргарита, Маняхин Никита, Маркин Алексей, Масленина Анастасия, Немцова Виктория, Саакян Константин, Самойлова Анна, Скопин Даниил, Стенчева Ирина, Тимофеева Екатерина, Чижаков Максим., Фото: 23
Тула, МБОУ «Центр образования №2», 11 «Б» класс Классный руководитель – Мищенко Галина Владимировна, Анисимов Илья, Балакина Полина, Генералова Анастасия, Джамалов Вусал, Завьялов Евгений, Ламыкин Никита, Наумова Яна, Осина София, Розанов Алексей, Степанова Анна, Хлесткина Мария, Шведова Таисия., Фото: 24
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «А» класс Заместитель директора – Овсянников Виктор Викторович, классный руководитель – Астраханцева Елена Владимировна, Белозеров Дмитрий, Волоскова Екатерина, Гайдей Георгий, Гордеев Максим, Колпаков Дмитрий, Колясников Илья, Колодуб Никита, Курмакаев Руслан, Куликов Олег, Кулинич Анна, Лысенко Никита, Лылов Даниил, Мельникова Алина, Медведев Максим, Моисеев Герман, Нестеров Александр, Носенко Дмитрий, Немытков Андрей, Никитина Мария, Парменов Николай, Переславцев Иван, Роденков Всеволод, Сидорова Анастасия, Симонов Александр, Смирнов Дмитрий, Суворов Никита, Трубников Елисей, Шилкина Мария, Чыонг Фи Лонг, Ушаков Дмитрий. , Фото: 25
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «Б» класс Классный руководитель – Разборова Любовь Анатольевна, Абрамов Егор, Алексеева Мария, Балашова Юлия, Большакова Анастасия, Гасанов Аббас, Евсеева Виктория, Ежикова Елизавета, Калинин Артем, Качмазов Александр, Кононова Маргарита, Кулакова Елизавета, Кунин Иван, Никитин Иван, Осипова Дарья, Пойманов Даниил, Пудренко Родион, Пушкина Елена, Саченко Кирилл, Сергеева Элина, Тарасов Артём, Тюкина Дарья, Хлуденев Дмитрий, Чепиляскин Иван, Чумакова Оксана, Шадский Александр, Шишков Максим, Щербаков Михаил. , Фото: 26
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «Е» класс Классный руководитель – Сахаров Дмитрий Сергеевич, Азаров Антон, Арбузова Арина, Вялочкина Дарина, Гвела Юлия, Елисеева Полина, Карасёва Вероника, Козлов Андрей, Комкова Виктория, Кондратова Ангелина, Кострикова Анастасия, Кузнецов Алексей, Магомедова Калимат, Митина Елизавета, Соколов Артём, Теплова Вера, Терёшкина Мария, Тюкавин Павел, Харитонова Александра, Штанина Альбина., Фото: 27
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «Г» класс Классный руководитель – Волдаева Татьяна Андреевна, Абрамочкина Анастасия, Аллахвердиева Ирина, Ануфриева Дарья, Белкин Марк, Детковская Софья, Завалишин Даниил, Зембатова Полина, Карташова Алина, Крючкова Анастасия, Кузнецов Никита, Лебедева Александра, Митаков Андрей, Марушкина Евгения, Никишкина Мария, Новицкая Александра, Панчева Юлия, Сметанова Анастасия, Степанов Алексей, Токарева Дарья, Томаева Анастасия, Терентьева Дарья, Хлопенова Елизавета. , Фото: 28
Тула, МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова», 11 «В» класс Классный руководитель – Носова Тамара Борисовна, Болдырев Григорий, Венева Василиса, Воробьева Виолетта, Грязнова Ульяна, Дроздова Александра, Дьякова Виктория, Козлова Марина, Короткова Евгения, Лихошерст Александра, Лордкипанидзе Валерия, Лягина Полина, Михайловская Валерия, Недосейко Анна, Петракова Марина, Потапова Дарья, Пронина Нина, Рожкова Анна, Самошенков Максим, Саневич Майя, Слетова Алина, Тетерина Анастасия, Ховрина Анастасия, Чуев Владимир, Шульга Мария., Фото: 29
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 11 «А» класс Гненкова Анастасия, Гриченко Даниил, Данелян Маирам, Денисова Ульяна, Засухина Юлия, Клименкова Евгения, Осипов Даниил, Полукарова Дарья, Прудникова Ангелина, Саченко Вероника, Тупикин Павел, Фадеев Вилен, Федорова Оксана, Ходаковский Илья, Шабрат Дарья. , Фото: 30
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 11 «Б» класс Классный руководитель – Ботылева Ирина Викторовна, Архипов Дмитрий, Вехов Дмитрий, Володин Антон, Герасимчук Полина, Горбунова Анна, Гундарева Алина, Давыдов Олег, Ермаков Никита, Захарова Виктория, Мельников Сергей, Романов Никита, Скляренко Анастасия, Скляренко Александра, Федосова Анастасия, Фомин Никита, Халяпина Валерия, Черников Егор, Чернышев Кирилл, Чубачин Валерий, Шумаков Кирилл., Фото: 31
Тула, МБОУ «Центр образования №5», 11 «А» класс Агеева Александра, Бодлева Надежда, Большакова Варвара, Гудукина Маргарита, Клочков Иван, Козин Максим, Кондратьев Александр, Косина Анастасия, Минаева Алина, Новикова Ангелина, Пелипенко Виктория, Перепелкина Дарья, Стремоухов Евгений, Тимошина Мария. , Фото: 32
Тула, МБОУ «Центр образования №5», 11 «Б» класс Классный руководитель – Дрёмова Татьяна Анатольевна, Агомирзоева Фидан, Гордеева Ольга, Горелова Наталья, Киреева Оксана, Лопатин Дмитрий, Маргарян Офелия, Морозова Юлия, Соломандина Анастасия, Таратин Матвей, Тишкин Максим, Трофимов Сергей, Честных Елизавета., Фото: 33
https://myslo.ru/city/people/vipuskniki/vypuskniki-2018/gallery/l6keKttMXEWeLzDOpyUF7A, Фото: 34
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 11 «Б» класс Классный руководитель – Толпыкина Марина Алексеевна, Анисова Полина, Буряк Артём, Ерёмина Екатерина, Ерёмин Сергей, Ефименко Дарья, Зайцева Екатерина, Круглова Полина, Курочкина Валерия, Климова Лилия, Козаренко Кирилл, Киселева Дарья, Лазарев Иван, Медведева Ирина, Новохацкая Алина, Новиков Егор, Сидоров Кирилл, Симонян Маник, Шевцова Аделина. , Фото: 35
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 11 «В» класс Классный руководитель – Абумичева Наталья Владимировна, Артамонова Анастасия, Воронина Полина, Гришин Дмитрий, Дмитриева Вероника, Егорова Дарья, Исаева Наталия, Киселев Арсений, Конопелько Анастасия, Корнелюк Алексей, Корнильев Данила, Медведев Виктор, Минич Игорь, Новикова Ксения, Паринов Михаил, Паршиков Михаил, Рахманова Анна, Сидорчук Софья., Фото: 36
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «А» класс Классный руководитель – Ивлева Ольга Борисовна, Вешникова Виктория, Дуванова Юлия, Ильина Милана, Капустина Татьяна, Лиферов Даниил, Макаркин Никита, Максимов Александр, Маркова Екатерина, Осипов Михаил, Расулова Динара, Сарганов Станислав, Сиротина Юлия, Соломатина Елена, Стефанов Ярослав, Студеникин Никита, Сухова Татьяна, Чекарькова Марина, Шмаракова Александра. , Фото: 37
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «Б» класс Классный руководитель – Мишина Наталия Андреевна, Андронычев Даниил, Береснева Елена, Власова Алена, Гаврилов Никита, Герасименко Яна, Говоров Борис, Дисиков Алексей, Еремеева Анастасия, Зарыпова Влада, Коновалов Георгий, Кононенко Софья, Копылова Валерия, Макиенко Юлия, Маркин Лев, Павлов Никита, Пименова Анастасия, Полянских Эллина, Потапова Анастасия, Сайни Артем, Скоробогачева Юлия, Согреева Софья, Цуканов Илья, Цыганов Александр, Чечин Дмитрий, Шаламов Владислав, Шкурина Дарья, Юшева Милена. , Фото: 38
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «В» класс Классный руководитель – Агурьянова Любовь Степановна, Абайдулина Дарья, Беляева Екатерина, Боркова Мария, Болдырева Алина, Борщов Антон, Бочарников Никита, Бурова Мария, Быбко Захар, Веневцева Елизавета, Горовенко Ксения, Гусева Полина, Кротова Ангелина, Машовец Дарья, Моисеева Ольга, Новикова Анастасия, Орлеанская Александра, Подшибякин Родион, Родионов Денис, Солопова Юлия, Теленков Глеб, Толмачева Алина, Туманова Елена, Черникова Юлия, Швецова Маргарита., Фото: 39
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «А» класс Классный руководитель – Мельшиан Наталия Эдуардовна, Абдурахманов Мурад, Анисимова Елизавета, Гогохия Алексей, Грузнова Валерия, Ермаченкова Дарья, Зайцев Александр, Иноземцев Алексей, Кондрашов Владимир, Коробов Артемий, Лапшонков Евгений, Мышонков Максим, Петропавловский Олег, Попов Максим, Проклов Иван, Рыжман Валерий, Сальникова Полина, Точилин Илья, Шелешнева Ирина., Фото: 40
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «Д» класс Классный руководитель – Наумова Ольга Алексеевна, Арнаут Роман, Булыгина Василиса, Гавриков Александр, Гаврилкова Мария, Зухриддинов Орифжон, Климович Алиса, Козлова Анастасия, Коновалов Дмитрий, Кочанова Анастасия, Левичева Вера, Матраев Алексей, Морозова Мария, Никитина Анастасия, Паневин Никита, Суятина Юлия, Ткачева Анастасия, Улыбышев Дмитрий, Чеботарев Павел, Чернышева Анна, Четверткова Елизавета, Штрынова Анна. , Фото: 41
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «Г» класс Классный руководитель – Панина Елена Юрьевна, Бондаренко Дмитрий, Васин Владимир, Гороховиков Владислав, Жушман Степан, Исаева Екатерина, Козимжонова Музайянхон, Кольцова Ангелина, Копаев Денис, Кунина Мария, Метальников Никита, Никулин Василий, Олейников Андрей, Пенигина Валентина, Слепцова Анна, Шаляпин Дмитрий, Штокман Алина, Чеверев Андрей, Черентаева Мария., Фото: 42
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «В» класс Классный руководитель – Синяева Екатерина Евгеньевна, Алексеева Софья, Волков Руслан, Григорян Ваче, Захаров Сергей, Исаева Мария, Кольцов Виталий, Кузнецов Дмитрий, Подколзин Дмитрий, Пышкина Екатерина, Сергеев Павел, Серебряков Матвей, Скребенкова Александра, Федоренко Анастасия, Филатова Ольга, Чернышева Анастасия, Чижов Константин, Чуйкина Анастасия. , Фото: 43
Тула, МБОУ «Центр образования №9», 11 «А» класс Классный руководитель – Ведмакова Ольга Тимофеевна, Бабышева Дарья, Банников Дмитрий, Волков Григорий, Валетов Данила, Гордиенко Сергей, Евтюшкин Михаил, Евстигнеева Анастасия, Кашина Валерия, Коленкова Екатерина, Касьянова Ангелина, Морозова Дарья, Новиков Глеб, Лепилова Анастасия, Потапов Артем, Прокудин Кирилл, Сафронов Павел, Семенецкая Татьяна, Солдатченков Иван, Чаботарева Алевтина, Шевчук Александр., Фото: 44
Тула, МБОУ «Центр образования №10», 11 «А» класс Классный руководитель – Старостина Людмила Анатольевна, Баркинхоева Марина, Баланчук Алиса, Волкова Полина, Галкина Анастасия, Елисеева Вероника, Железнов Илья, Жидких Анастасия, Исаева Елизавета, Королева Валерия, Крепс Любовь, Кузнецова Христина, Кузьмина Валерия, Логинова Анастасия, Малашенко Валерия, Мариничев Антон, Маторина Варвара, Нестерова Ксения, Плаксина Анастасия, Поляченкова Александра, Самсонова Виктория, Синицына Олеся, Суворова Наталия, Третьякова Дарья, Черкашин Константин, Юдаева Мария. , Фото: 45
Тула, МБОУ «Центр образования №10», 11 «Б» класс Классный руководитель – Перчикова Галина Георгиевна, Артёмов Дмитрий, Балабушко Валентин, Басов Иван, Белов Олег, Гришанов Александр, Дубровина Анастасия, Зиновкина Мария, Исмаилов Рустам, Колкова Ирина, Логуа Тимур, Новикова Анна, Новикова Екатерина, Пашовкина Татьяна, Перчиков Дмитрий, Плешкевич Дмитрий, Пушкарев Ярослав, Расторгуев Никита, Романовский Иван, Рыбина Татьяна, Селезнёв Артём, Татаринов Алексей, Терёхина Мария, Филькина Кристина., Фото: 46
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11», 11 «А» класс Классный руководитель – Гиренко Людмила Васильевна, Афанасьева Валерия, Афанасьева Полина, Баринова Кристина, Белова Мария, Буренкова Ольга, Воронина Елизавета, Воронина Анна, Воеводина Софья, Голанцева Юлия, Ерохина Виктория, Жукова Анна, Ипатов Андрей, Илюшина Кира, Кузин Никита, Куница Дарья, Ковалева Софья, Конов Леонид, Михалева Софья, Оторхова Эмилия, Петрук Екатерина, Романов Андрей, Рыжова Анастасия, Серегина Карина, Соколова Елизавета, Славец Татьяна, Фадеева Арина, Филин Егор, Чистякова Владислава. , Фото: 47
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11», 11 «Б» класс Классный руководитель – Чачина Наталия Валериевна, Дудниченко Владислав, Заманова Елена, Кочеткова Александра, Меняйленко Дмитрий, Моисеева Полина, Романов Егор, Терешин Никита, Тихонов Антон, Федотова Полина, Шатова Мария, Пузовиков Денис., Фото: 48
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 11 «А» класс Классный руководитель – Патрина Ирина Викторовна, Акобян Арутюн, Алексеева Татьяна, Бутьянов Андрей, Волчкова Анна, Гольцова Диана, Ефимова Дарья, Кабанкова Марина, Капустина Анастасия, Колпаков Андрей, Коршинов Илья, Кучеров Илья, Лейбина Диана, Мандрусова Элина, Окницану Василий, Отхожев Григорий, Павликова Ангелина, Панкова Анастасия, Подлепина Виктория, Пуденкова Ангелина, Салеми Даниэль, Сербинова Анастасия, Сергеенко Алена, Третьяков Даниил, Шалынкова Полина, Хачатрян Лианна., Фото: 49
Тула, МБОУ «Центр образования №13», 11 класс Классный руководитель – Третьякова Юлия Николаевна, Авдюшина Анастасия, Восканян Виктория, Грибков Алексей, Делимов Дмитрий, Денисов Алексей, Жоб Ли Нгуем Ив Анри, Измайлов Иван, Кварцхава Тимур, Кушнир Ольга, Макешина Елизавета, Маликова Валерия, Малютина Валерия, Михеева Ангелина, Морозова Анастасия, Супан Даниэлла, Ульянов Иван, Федина Анна, Фролочкина Анна., Фото: 50
Тула, МБОУ «Центр образования №14», 11 класс. Классный руководитель – Коновалова Наталья Мануиловна, Беспалова Татьяна, Генералова Анна, Макарова Карина, Огнева Анастасия, Оленникова Марина, Орехов Михаил, Пигорева Анна, Плотникова Юлия, Сурков Никита, Тимошина Анна., Фото: 51
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 11 «А» класс Аникушина Дарья, Арсенян Мариам, Архипов Кирилл, Афонин Виталий, Байкова Виктория, Болвачева Кристина, Джафаров Амираслан, Жулитов Василий, Зотова Анастасия, Исаева Елизавета, Караев Егор, Колотилов Владислав, Курочкина Ирина, Макаев Тимур, Мельников Никита, Миронов Владислав, Отт Виктория, Певзнер Александра, Першикова Ирина, Подшибякина Дарья, Пученкова Валентина, Смирнов Егор, Стрельникова Светлана, Сысоев Илья, Титов Анатолий, Титова Маргарита, Чикова Ксения., Фото: 52
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 11 «Б» класс Алимирзаева Лейла, Аникеева Юлия, Булавин Дмитрий, Булмасова Анна, Бученкова Анастасия, Власов Константин, Грачев Анатолий, Дмитриев Никита, Евдокимова Евгения, Есипова Анна, Жарикова Мария, Желонин Александр, Жёлтиков Максим, Иванов Егор, Коновалов Александр, Куликов Андрей, Нго Анна, Платонова Вероника, Рясный Сергей, Темникова Ирина., Фото: 53
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 11 «А» класс Классный руководитель – Лукичева Ирина Евгеньевна, Аничкин Матвей, Белоколоцкий Марк, Гусаков Даниил, Дмитриенко Анна, Кольцова Анастасия, Сальникова Дарья, Сигунова София, Сидоркин Роман, Шеломовская Екатерина., Фото: 54
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 11 «Б» класс Классный руководитель – Фазлеева Наталья Михайловна, Березкина Ксения, Бондарева Олеся, Борисова Елена, Виноградова Екатерина, Гольцев Алексей, Дьячкова Виктория, Егунов Михаил, Ефремова Анна, Зайцева Ксения, Маркин Михаил, Минченкова Анна, Потапова Елизавета, Осипова Анастасия, Оськин Андрей, Орлов Владислав, Селиванов Данила, Четвергов Дмитрий, Фараон Павел., Фото: 55
Тула, МБОУ «Центр образования №17», 11 «А» класс Классный руководитель – Гридина Юлия Евгеньевна, Агольцова Анастасия, Акимов Иван, Анисимов Дмитрий, Воронцова София, Домарев Егор, Евдокимов Никита, Клочкова Анастасия, Клюев Иван, Крапивенцев Илья, Кузьмин Илья, Лаптиева Ангелина, Лопачёва Анна, Маслова Елизавета, Никифорова Елизавета, Николаева Софья, Сафронов Алексей, Сошников Сергей, Тарасов Роман, Хрюпина Анна, Хоромецкий Никита, Цолова Алина, Шарафутдинов Марат., Фото: 56
Тула, МБОУ «Центр образования №18», 11 «А» класс Директор – Саксина Мария Вячеславовна, классный руководитель – Гришина Елена Викторовна, Герштейн Николай, Голиков Максим, Горячева Екатерина, Жучков Денис, Камерилов Александр, Киричевский Антон, Кузин Илья, Леонова Валерия, Лутов Михаил, Остермиллер Татьяна, Рахманина Елена, Рябцев Егор, Серба Иван, Смирнов Максим, Тарасов Никита, Точилкин Алексей, Тюрин Владимир., Фото: 57
Тула, МБОУ «Центр образования №56», 11 класс Классный руководитель – Кузина Наталья Юрьевна, Андронов Кирилл, Бурова Татьяна, Жердев Илья, Исламова Шахноза, Никитин Кирилл, Комарова Анна, Кочанова Валерия, Кузин Алексей, Лагутин Алексей, Мухина Варвара, Мухин Кирилл, Ремизов Александр, Сергеев Даниил, Тоначева Дарья, Толстой Сергей, Шуклина Кристина, Яковлев Дмитрий., Фото: 58
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 11 «А» класс Классный руководитель – Сахно Наталия Павловна, Березина Виктория, Бондаренко Наталия, Борисова София, Бочалова Алина, Волчков Павел, Ворфоломеев Андрей, Голышева Анастасия, Евсикова Валерия, Зиновьева Мария, Колоскова Светлана, Кузин Никита, Кузнецов Никита, Мамонова Наталья, Морозова Анастасия, Новиков Артём, Пеканова Валерия, Собенков Андрей, Соколова Татьяна, Тимонина Алина, Протасова Александра, Чалова Евгения, Шевченко Михаил., Фото: 59
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 11 «Б» класс Классный руководитель – Делекторская Ирина Валерьевна, Баканов Никита, Китаева Мария, Колесникова Кристина, Кочубей Павел, Кувшинова Ирина, Кудаков Павел, Куканов Даниил, Латыпов Дмитрий, Леонов Егор, Липко Анастасия, Молчанов Владислав, Оськин Павел, Портных Мария, Раев Михаил, Рудаков Дмитрий, Савин Даниил, Савченко Даниил, Сакевич Екатерина, Сидорова Надежда, Соболева Анна, Соломатова Юлия, Федорович Илья, Фролов Егор, Шеставина Арина., Фото: 60
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 11 «А» класс Классный руководитель – Молчанова Светлана Леонидовна, Абрамова Софья, Аккуратов Илья, Баталин Никита, Блинцова Алина, Бухмастов Олег, Гришанов Сергей, Данилова Анастасия, Жданов Илья, Исайчева Екатерина, Матвиенко Ангелина, Можин Михаил, Панина Александра, Пашникова Елена, Поникаров Филипп, Резниченко Полина, Репин Илья, Репьев Вячеслав, Самойлова Мария, Селютина Татьяна, Серегина Анастасия, Солодова Виктория, Фоканова Анастасия, Шестова Ольга, Яковенко Татьяна., Фото: 61
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 11 «Б» класс Классный руководитель – Пацукова Лариса Васильевна, Антонова Наталья, Баранов Артур, Бородина Алина, Вельш Елизавета, Веселкин Александр, Габриелян Карина, Гамаев Максим, Гребенщиков Александр, Козин Сергей, Коноваленко Матвей, Королева Арина, Купор Ксения, Лешков Максим, Маркин Иван, Матвеев Кирилл, Морозова Елизавета, Немятова Валерия, Новоселова Дарья, Преображенская Яна, Прохоров Петр, Сидорин Дмитрий, Сорокин Илья, Сташкевич Денис, Тимохина Василиса, Щеникова Алина. , Фото: 62
Тула, МБОУ «Центр образования №21», 11 «Б» класс Классный руководитель – Андреева Ольга Борисовна, Атаманов Сергей, Белогаева Алиса, Бошарина Наталья, Гладкова Дарья, Коновалова Виола, Косарева Ангелина, Маркушин Олег, Миронов Михаил, Михалева Мария, Мишина Дарья, Мишина Снежана, Пылев Николай, Тихомиров Никита, Шати Иван, Шевелев Константин, Штервальд Данил, Шутов Никита, Якименко Лилия. , Фото: 63
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – лицей искусств», 11 «А» класс Классный руководитель – Жукова Ольга Андреевна, Афанасьева Анастасия, Воронина Юлия, Галеев Рустам, Григорьева Ульяна, Ефимова Анастасия, Жуков Максим, Жулева Софья, Караман Яна, Карнух Роман, Комов Никита, Леонов Максим, Лехан Яна, Логоцкий Максим, Максимова Анна, Марьенкова Анастасия, Маслова Карина, Мурсалов Даниил, Пилипчук Денис, Рытикова Екатерина, Себякина Анастасия, Солкина Валерия, Семенова Анастасия, Терехина Лидия, Хазанская Валерия, Якушин Святослав., Фото: 64
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – лицей искусств», 11 «Б» класс Классный руководитель – Миронова Нина Ивановна, Андреева Ксения, Артемова Анастасия, Бабенко Екатерина, Белоусова Софья, Березкин Роман, Бочкова Елена, Бурдина Екатерина, Грибанов Дмитрий, Гусева Мария, Гущин Игорь, Клопова Анастасия, Лобжанидзе Анна, Лукьянченко Анастасия, Миронов Валерий, Моржов Александр, Панина Екатерина, Попова Анна, Романовская Анастасия, Свиридов Константин, Стражнюк Святослав, Харламова Наталия., Фото: 65
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – лицей искусств», 11 «Г» класс Авилова Мария, Александрова Олеся, Аллахвердиева Эльмира, Власенко Владимир, Воробьева Анастасия, Ерохина Дарья, Жемакова-Гавриловская Елизавета, Индионков Петр, Крылова Анастасия, Кислинская Валерия, Макарова Яна, Машанов Олег, Митрошина Виктория, Мяснова Ирина, Сафронова Ангелина, Сирунян Сусанна, Трушин Илья, Туктамышева Лилия, Фрыкина Кристина, Халяпин Павел, Хромова Надежда, Чекалина Валерия. , Фото: 66
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – лицей искусств», 11 «В» класс Классный руководитель – Завалишина Василиса Борисовна, Белова Анна, Болдырева Анна, Борисов Сергей, Бычкова Ульяна, Валова Юлия, Васильев Ярослав, Горшкова Дарья, Грунева Карина, Замотин Алексей, Калашникова Екатерина, Кислинская Виктория, Козлов Дмитрий, Корнеева Елизавета, Леонова Маргарита, Малахов Иван, Собина Анна, Шредер Анастасия, Якунина Полина. , Фото: 67
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «А» класс Классный руководитель – Кадетова Марина Владимировна, Алексеева Дарья, Быковец Анастасия, Виноградова Дарья, Горюнов Максим, Дроздов Виктор, Дрынкин Максим, Жукова Ксения, Исаева Анастасия, Карпачева Виктория, Карпов Максим, Комаров Кристиан, Комарова Наталия, Королева Майя, Кудрявцева Анастасия, Панюшкин Дмитрий, Тихонова Елизавета, Углова Ангелина, Федякин Максим, Шарифов Салмон, Шутенкова Ольга, Щуплова Анастасия., Фото: 68
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «Б» класс Классный руководитель – Чубарова Светлана Анатольевна, Абакумов Егор, Акишин Артем, Алехина Ева, Артемьева Полина, Афанасьева Кристина, Горобец Анастасия, Долгополова Алина, Ильина Валерия, Клюева Вера, Колычев Алексей, Красильникова Нина, Кузнецов Никита, Мигунов Станислав, Неклюдова Полина, Никитина Елизавета, Перевозчиков Григорий, Пономарева София, Терехов Георгий, Ульянов Максим, Холодкова Полина, Щипкова Дарья, Эломонова Севара, Яковлев Григорий., Фото: 69
ула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «В» класс Классный руководитель – Соколова Валентина Викторовна, Андреева Полина, Балаболкин Иван, Балаболкина Анастасия, Болдина Лада, Зыканов Дмитрий, Кутепова Елизавета, Логачёва Алиса, Магеррамова Мадлен, Макарова Алена, Мельникова Надежда, Милютина Анастасия, Назаренко Дмитрий, Осетров Илья, Осетров Кирилл, Рогачев Владислав, Самошина Анна, Сафонов Сергей, Синицина Анастасия, Тенцер Дарья, Тимакова Мария, Шабалина Полина., Фото: 70
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 11 «А» класс Классный руководитель – Товмасян Валентина Михайловна, Алексеева Оксана, Амиров Тимур, Ахромова Кристина, Антия Тамара, Бабкина Елена, Бредихина Анна, Глушонков Антон, Ермаков Евгений, Иванова Анна, Нефедова Светлана, Никишина Мария, Петешов Ярослав, Помогаев Сергей, Муруев Андрей, Рубцов Дмитрий, Селиванова Ольга, Тимошин Никита, Хромогин Дмитрий., Фото: 71
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 11 «Б» класс Гурбанов Равиль, Жирнова Серафима, Кирилин Кирилл, Крючков Андрей, Мартяшина Ульяна, Морозов Александр, Павленко Анастасия, Панарина Александра, Пашковская Кристина, Погожева Александра, Савостьянова Ангелина, Селезнев Алексей, Степкин Ренат, Стрелкова Юлия, Устюшкина Анастасия, Черней Нина., Фото: 72
Тула, МБОУ «Центр образования №25», 11 «А» класс Классный руководитель – Соколова Светлана Владимировна, Арефьева Анна, Абгарян Карине, Белолюбская Светлана, Булыгин Илья, Галкин Михаил, Гольцова Екатерина, Гудиев Мурад, Дадашова Наргиз, Денисова Анастасия, Дорожкина Ирина, Жиляев Сергей, Калюкин Михаил, Мишин Егор, Миндергасов Константин, Полехин Александр, Серегин Марк, Сидорова Софья, Фролова Яна, Черкасов Дмитрий, Шнайдер Екатерина., Фото: 73
Тула, МБОУ «Центр образования №25», 11 «Б» класс Классный руководитель – Колесникова Светлана Николаевна, Воробьева Ксения, Галкин Егор, Гребешков Артём, Евсеева Яна, Леонидов Артём, Мелехин Андрей, Овсянникова Ирина, Самойлова Анна, Синицын Сергей, Сочнев Алексей, Тарасова Елена, Толмачева Анастасия, Юрченко Артём., Фото: 74
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «А» класс Директор – Матвеева Жанна Николаевна, классный руководитель – Билибина Галина Борисовна, Арбина Ирина, Аракелян Артур, Бурдин Кирилл, Бондаренко София, Гринек Яна, Евсеев Станислав, Крылова Алена, Кузенкова Виктория, Кузнецов Максим, Лобанов Артем, Рыжова Юлия, Сергеева Ангелина., Фото: 75
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «Б» класс Классный руководитель – Семушкина Светлана Михайловна, Володин Кирилл, Губарева Дарья, Дзюба Артур, Дробышева Анна, Назаров Данила, Никитин Никита, Обыденнов Евгений, Одинцова Ирина, Пахомов Илья, Подшибякина Алина, Прокопов Даниил, Проплеткин Даниил, Пшеничников Ярослав, Руднев Даниил, Стегарь Наталья, Суслова Дарья, Фролов Станислав, Ханыкова Анжелика, Яковлев Павел., Фото: 76
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «В» класс Классный руководитель – Алябина Елена Валерьевна, Ерохин Владислав, Жукова Дарья, Капралов Александр, Лемякин Даниил, Маликов Иван, Мамедова Кристина, Миронова Алина, Пермякова Ангелина, Преображенский Артем, Сахно Оксана, Терехова Полина., Фото: 77
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 11 «А» класс Классный руководитель – Забельникова Ольга Васильевна, Гавритенков Кирилл, Георгиевская Екатерина, Егоров Вячеслав, Ершенко Дмитрий, Данилов Станислав, Зайцева Анастасия, Куликова Дарья, Логвинов Дмитрий, Лукин Андрей, Магомедов Тимур, Малолетнев Клим, Николаев Егор, Подшибякин Иван, Ракчеева Екатерина, Сокол Дарья., Фото: 78
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 11 «Б» класс Классный руководитель – Войтенко Наталия Владимировна, Большова Дарья, Военнов Никита, Власов Иван, Венгер Анастасия, Ермолов Данил, Добротущенко Екатерина, Заволокина Анна, Кожушко Алексей, Кизенко Анна, Лучникова Анастасия, Невлюдова Евгения, Поляков Илья, Сарнацкая Полина, Сметанова Мария, Стреж Григорий, Тараканова Ангелина, Швыкова Алина. , Фото: 79
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 11 «Г» класс Классный руководитель – Цветус Лариса Борисовна, Андреев Александр, Ануфриев Денис, Асеев Ростислав, Екатеринина Ванда, Василюк Никита, Дрыжикова Ирина, Дьячкова Анастасия, Житенёв Виктор, Зарубин Георгий, Зимогляд Данила, Иванова Дарья, Левшина Владислава, Лобанков Кирилл, Морозов Даниил, Носова Виктория, Орлов Артём, Полякова Анна, Савочкин Даниил, Салазкина Елизавета, Селивохин Сергей, Семичев Иван, Слепова Анастасия, Тимофеева Виктория, Усов Илья, Ушань Павел, Федькин Дмитрий, Шилов Никита. , Фото: 80
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 11 «В» класс Классный руководитель – Митина Светлана Васильевна, Абрамов Александр, Зайцева Милена, Колосветова Марина, Костюкова Дарья, Логачева Мария, Масленков Максим, Максименко Артур, Мишин Кирилл, Назарова Дарья, Рожихина Екатерина, Солдатов Дмитрий, Федорова Анна, Филатова Елизавета, Филон Элеонора., Фото: 81
Тула, МБОУ «Центр образования №28», 11 класс Классный руководитель – Чистякова Светлана Борисовна, Борисова Анастасия, Воробьева Дарья, Генералов Владимир, Куренкова Кира, Пронякина Валерия, Скачков Владимир., Фото: 82
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 11 «А» класс Классный руководитель – Дудина Анастасия Сергеевна, Гребенкин Денис, Дорожкина Анастасия, Егоров Никита, Киреечева Татьяна, Кищенко Владислав, Макарова Полина, Новичкова Наталья, Олейник Юлия, Панкратова Алина, Сладкова Татьяна, Слепнёва Валерия, Соколова Олеся, Топехо Руслана, Ширяева Александра., Фото: 83
Тула, МБОУ «Центр образования №30», 11 «А» класс Классный руководитель – Лобачева Ирина Николаевна, Александрова Татьяна, Алтунин Андрей, Бочаров Павел, Калиничев Никита, Курбатов Сергей, Соловьев Савелий, Сорокина Полина, Тюханова Александра, Филимонова Софья, Хренова Юлия, Яновский Артем., Фото: 84
Тула, МБОУ «Центр образования №30», 11 «Б» класс Классный руководитель – Баранова Кира Борисовна, Демидова Дарья, Дерябина Екатерина, Еремина Ксения, Ефимова Евгения, Иванникова Елизавета, Макрова Полина, Мачкова Виктория, Никитина Елена, Усатова Лилия, Федина Анастасия., Фото: 85
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 11 «А» класс Классный руководитель – Канатчикова Надежда Алексеевна, Азаров Илья, Артамонов Александр, Беспятова Валерия, Веневцев Святослав, Денисова Екатерина, Захарова Ольга, Матвеев Данила, Морозов Александр, Плотников Даниил, Пронин Никита, Рыбакова Ирина, Серегин Игорь, Соколова Екатерина, Сусакин Богдан, Тагунов Павел, Усик Александра, Филатов Андрей, Хандилян Армен, Чепелева Ангелина, Черняхович Александр., Фото: 86
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 11 «Б» класс Заместитель директора по воспитательной работе – Громова Екатерина Вячеславовна, Аксенов Максим, Артамонов Сергей, Баранов Никита, Боттаев Валерий, Бочаров Андрей, Васильева Яна, Дардин Дмитрий, Жаворонкова Яна, Закуренова Дарья, Заушицкая Анастасия, Кабанова Ангелина, Кочетова Софья, Луньков Иван, Морозов Данила, Офицеров Даниил, Сафарова Саида, Сошнева Юлия, Сусликова Екатерина, Хныченкова Аделина, Шмелев Артем., Фото: 87
Тула, МБОУ «Центр образования №32», 11 «А» класс Бабич Диана, Безменщикова Анна, Богданович Никита, Вышегородцев Иван, Головачёва Анастасия, Ерохина Алина, Карманов Кирилл, Лемсадзе Георгий, Лысова Анастасия, Марьин Андрей, Митяев Роман, Новикова Вера, Носова Валерия, Рысин Иван, Суховерков Иван, Хомина Василиса. , Фото: 88
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 11 «А» класс Классный руководитель – Проскурякова Офелия Торгомовна, Агеева Наталья, Бардукова Юлия, Белогуров Дмитрий, Валуева Мария, Грищенко Анна, Губанова Таисия, Залесская Дарья, Залесская Елизавета, Климов Вячеслав, Кузнецова Ульяна, Лазарева Дарья, Лакаева Ангелина, Легчилина Ирина, Павлова Дарья, Ромашина Дарья, Рыжкова Валерия, Саморуков Владислав, Ставрова Евгения, Серов Егор, Соколова Виктория, Соловьев Дмитрий, Судакова Екатерина. , Фото: 89
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 11 «Б» класс Классный руководитель – Уткина Людмила Юрьевна, Абросимова Татьяна, Аксенов Сергей, Афтинеску Алина, Борисов Роман, Булатов Денис, Вихарева Анна, Воробьева Анастасия, Денисова Дарья, Дмитриев Денис, Дронов Андрей, Зубакова Полина, Кожухарь Юлия, Костюрин Харитон, Крутилин Никита, Лушникова Надежда, Маркин Даниил, Никаноров Иван, Попова Виктория, Полевский Андрей, Романов Денис, Савичев Илья, Селиверстов Сергей, Суменков Никита, Тютюнников Данила, Чепулянис Михаил, Шепелев Азиз., Фото: 90
Тула, МБОУ «Центр образования №34», 11 «А» класс Барменкова Варвара, Белобрагин Данила, Васина Светлана, Воротников Роман, Глазкова Ольга, Евдокимова Елизавета, Ермолова Алина, Зиновьева Евгения, Кондрашова Екатерина, Корсаков Дмитрий, Курбатов Данила, Назарова Мария, Непомнящая Анна, Мартыненко Анастасия, Ростовцев Даниил, Яковлева Анна., Фото: 91
Тула, МБОУ «Центр образования №34», 11 «Б» класс Акимов Илья, Григорьев Павел, Денискина Софья, Заикина Алёна, Карпушина Наталья, Корнев Дмитрий, Косова Екатерина, Кочанова Дарья, Лазутина Вероника, Лихолоб Денис, Новикова Анастасия, Мочалова Софья, Рыбина Виктория, Семенова Полина, Подкопаева Маргарита. , Фото: 92
Тула, МБОУ «Центр образования №34», 11 «Д» класс Классный руководитель – Титова Галина Юрьевна, Аверина Екатерина, Агафонова Алина, Алёхин Григорий, Богачева Анастасия, Борбат Иван, Бутенко Дарья, Бхаскар Роман, Зуйкова Алёна, Локшина Софья, Мельчикови Ника, Мирошина Полина, Наместникова Мария, Саргасян Тамара, Устименко Анна, Хомяков Ян, Чехирькина Карина, Шевелев Даниил., Фото: 93
Тула, МБОУ «Центр образования №34», 11 «Г» класс Классный руководитель – Титова Галина Юрьевна, учитель МХК – Выборнова Екатерина Александровна, Андрейко Даниил, Багиева Карина, Баркова Дарья, Башко Диана, Беляев Алексей, Благушина Александра, Бобков Никита, Воронцова Анна, Выборнов Арсений, Денисов Александр, Ерёмин Егор, Кикоть Ксения, Коренькова Валерия, Макеев Андрей, Матрохина Алина, Одынец Яна, Разумова Валерия, Рузинская Анна, Страхова Анастасия, Тишкина Екатерина, Худобина Надежда, Чусов Арсений, Шаталов Сергей, Шишков Евгений. , Фото: 94
Тула, МБОУ «Центр образования №34», 11 «В» класс Дюжинова Полина, Жукова Александра, Казак Екатерина, Клочкова Полина, Родькин Антон, Баскакова Наталия, Нелюбова Анна, Сычев Николай, Тармогин Иван, Федорова Дарья., Фото: 95
Тула, МБОУ «Центр образования №35», 11 «А» класс Классный руководитель – Копанева Ольга Васильевна, Александров Данил, Быкова Татьяна, Васильева Кристина, Вдовин Александр, Гришкина Наталья, Гращенкова Дарья, Домарев Дмитрий, Искандаров Рустам, Каширин Антон, Костикова Юлия, Кошелева Кристина, Маннобхонова Мафтунахон, Матвеев Илья, Неретин Игорь, Полохова Анастасия, Помелов Кирилл, Сафронова Юлия, Свирин Максим, Фролова Анастасия, Чекалина Ольга, Чикалова Вероника., Фото: 96
Тула, МБОУ «Центр образования №36», 11 класс Классный руководитель – Котенёва Ольга Михайловна, Астафьев Ярослав, Гомозов Егор, Замятин Константин, Корельцева Елена, Коробов Никита, Костикова Яна, Лазаренко Екатерина, Мельников Никита, Пронин Сергей, Романюк Ангелина, Семичев Иван, Хамидулов Владислав, Чачина Татьяна, Череватенко Анастасия, Яшкина Анастасия., Фото: 97
Тула, МБОУ «Центр образования №37», 11 «А» класс Классный руководитель – Дёмина Нина Владимировна, Алехина Светлана, Алякин Евгений, Асророва Манижа, Бурыгина Елизавета, Джомидава Евгений, Ефимов Даниил, Логинов Александр, Мамедов Фарид, Перунов Даниил, Петрак Регина, Смолдарева Анастасия, Суровикова Екатерина, Хабелашвили Давид, Харченко Алексей, Шавкуненко Василий., Фото: 98
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 11 «А» класс Антипов Сергей, Ахметшина Милана, Егоров Павел, Зятин Николай, Ивановская Светлана, Копаева Оксана, Кочетков Дмитрий, Кундиус Владислав, Лисова Алена, Лобанкова Дарья, Пилосян Феликс, Феклисова Дарья, Хаханкин Александр., Фото: 99
Тула, МБОУ «Центр образования №39», 11 «А» класс Классный руководитель – Марченкова Елена Олеговна, Архиреева Анна, Гамидова Мери, Егорова Юлия, Егорушкина Елизавета, Зимина Мария, Иванов Владимир, Каптинарова Дарья, Кондрашова Евгения, Кузнецова Евгения, Куфаров Дмитрий, Мушкин Владимир, Нармурадов Руслан, Полетаева Екатерина, Серегина Анастасия, Тюрина Анастасия, Федосюк Егор, Широкова Анастасия., Фото: 100
Тула, МБОУ «Центр образования №40», 11 «А» класс Классный руководитель – Лактюхина Наталия Владимировна, Банина Алёна, Никишин Андрей, Новикова Виктория, Панюшкина Наталья, Пересыпкин Егор, Селивончик Виктория, Фокина Алина, Чуева Анна., Фото: 101
Тула, МБОУ «Центр образования №40», 11 «Б» класс Классный руководитель – Мосина Ольга Вячеславовна, Акованцев Дмитрий, Алексеева Наталья, Алиев Эльчин, Блинова Дарья, Вакулин Антон, Виноградова Мария, Гончарова Анастасия, Зирюкина Валерия, Козлова Кристина, Масюлис Эвелина, Монастырев Дмитрий, Мосолов Павел, Павлова Татьяна, Тарасов Илья, Тишина Надежда, Хромогина Елена, Цельмер Константин., Фото: 102
Тула, МБОУ «Центр образования №40», 11 «Г» класс Классный руководитель – Никулина Галина Станиславовна, Артамонова Дарья, Березкина Наталья, Горин Максим, Гудкова Мария, Зайцева Анастасия, Каляда Никита, Козяковский Никита, Костюлин Сергей, Конева Анастасия, Михель Оксана, Сарычев Павел, Стрельцова Анастасия., Фото: 103
Тула, МБОУ «Центр образования №40», 11 «В» класс Классный руководитель – Романова Татьяна Михайловна, Акимова Ирина, Грязнова Мария, Илюхина Мария, Карпухин Евгений, Клевцов Антон, Лукьянов Антон, Чернышёв Алексей, Чибисов Дмитрий, Чинков Дмитрий., Фото: 104
Тула, МБОУ «Центр образования №41», 11 класс Классный руководитель – Дубинина Светлана Владимировна, Агаларян Анна, Володин Никита, Головин Илья, Климов Константин, Литвинов Фёдор, Лихунова Евгения, Ночовная Дарья, Огурханова Ангелина, Пухова Полина, Страхова Анастасия, Юдин Вадим., Фото: 105
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 11 «А» класс Классный руководитель – Чепурина Галина Ивановна, Александрова Александра, Афанасьева Алена, Борисов Кирилл, Быковская Елизавета, Багишвили Георгий, Волков Даниил, Дегтеринский Николай, Епишова Анна, Захарова Алла, Ермакова Дарья, Карпачев Илья, Комарова Елизавета, Кандаурова Анастасия, Морозов Илья, Подколзина Полина, Розова Анастасия, Сидоркин Кирилл, Силаев Алексей, Старунов Андрей, Торопкин Денис, Хрулев Никита, Янтикова Дарья. , Фото: 106
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 11 «Б» класс Классный руководитель – Липатова Анна Сергеевна, Антюфеев Дмитрий, Белоусова Мария, Вафина Радмила, Вернидуб Анастасия, Ильясова Виктория, Каменская Анастасия, Комарова Дарья, Маклакова Ксения, Радченко Валентина, Рожков Павел, Сафарова Айсел, Семина Елизавета, Усков Максим, Штомпиль Богдан, Юрьев Игорь., Фото: 107
Тула, МБОУ «Центр образования №43», 11 «А» класс Классный руководитель – Игнатова Ирина Васильевна, Балабанов Андрей, Барсукова Анна, Бершак Владислав, Буравцов Виталий, Буравцова Екатерина, Дорохин Даниил, Ежов Евгений, Клочков Андрей, Крючков Михаил, Курганова Екатерина, Лепилова Анастасия, Луценко Руслан, Мологин Дмитрий, Никитина Людмила, Никонова Мария, Тимофеев Максим, Тюрин Сергей, Шамаева Ирина., Фото: 108
Тула, МБОУ «Центр образования №44», 11 «А» класс Классный руководитель – Соловьева Анна Дмитриевна, Андреев Артём, Баранова Анастасия, Бершова Мария, Бурова Людмила, Горбатова Эльвира, Денисова Анастасия, Иванов Антон, Карасева Анна, Кондрашов Данил, Морозова Наталья, Молчанова Диана, Михеева Диана, Прокудина Наталья, Мнацаканян Маис, Скрипка Дарья, Чиковани Нино, Шемулинкин Владислав, Щербакова Валерия, Якунин Данила., Фото: 109
Тула, МБОУ «Центр образования №44», 11 «Б» класс Классный руководитель – Богомолова Вера Владимировна, Андрейчев Виталий, Бутивченко Анастасия, Быков Руслан, Голышева Светлана, Дергачева Елена, Евсеев Денис, Комарова Карина, Салищева Софья, Сафронов Павел, Сивова Анастасия, Слонов Владимир, Степина Екатерина, Трофимова Валентина, Цепляева Анна, Шемонаева Мария, Чупин Павел, Хуснулина Закира, Яковлева Мария., Фото: 110
Тула, МБОУ «Центр образования №45», 11 «А» класс Классный руководитель – Миляева Галина Борисовна, Бакулина Екатерина, Бородина Ангелина, Гаврилина Елизавета, Глотов Василий, Гребенюк Валерия, Гущин Максим, Добаринова Екатерина, Дронов Никита, Дьячкова Валерия, Камаева Анастасия, Керимов Эмиль, Кравцов Никита, Крапивная Антонина, Кривошеева Александра, Кулькова Анна, Купрюнина Алина, Мажаров Данила, Мартынова Елена, Самедов Джахангир, Симкин Егор, Читадзе Ирма, Шелухина Екатерина., Фото: 111
Тула, МБОУ «Центр образования №45», 11 «Б» класс Классный руководитель – Трикозенко Игорь Иванович, Авилова Диана, Ашуркова Кристина, Беспалова Дарья, Данилина Дарья, Жарова Евгения, Зеленова Екатерина, Исраелян Давид, Корнякова Светлана, Кочетков Михаил, Куленко Андрей, Куличев Сергей, Мороховец Николай, Орехов Илья, Рожкова Оксана, Синявин Виктор, Тен Максим, Харченков Евгений., Фото: 112
Тула, МБОУ «Центр образования №46», 11 «А» класс Классный руководитель – Чижикова Маргарита Юрьевна, Аминова Ксения, Андрианов Артем, Бабичев Денис, Баранов Сергей, Бахромкин Илья, Борзова Наталья, Быцко Никита, Головачев Антон, Горюнов Артем, Гостева Татьяна, Грузун Александр, Журавлева Кристина, Зиновьев Максим, Каплин Олег, Лизина Анастасия, Матвеев Ярослав, Одинокова Анастасия, Петрухин Михаил, Рубцов Николай, Сальникова Дарья, Сумарокова Юлия, Слуханов Даниил, Трошкин Александр, Филичкин Никита, Харченко Елизавета, Ширяева Ксения., Фото: 113
Тула, МБОУ «Центр образования №47», 11 класс Классный руководитель – Плохих Ольга Николаевна, Бродовская Полина, Казаков Никита, Медведев Максим, Сапронов Роман, Тиханков Степан, Хайбуллаева Вероника., Фото: 114
Тула, МБОУ «Центр образования №48», 11 класс Классный руководитель – Буданова Светлана Львовна, Никольникова Элина, Першина Алина, Ростова Татьяна, Сыманков Михаил, Шестова Инна., Фото: 115
Тула, МБОУ «Центр образования №49», 11 «Б» класс Классный руководитель – Суворова Зоя Константиновна, Бальзамов Даниил, Журавлев Олег, Макаров Даниил, Потапкин Дмитрий, Тюрин Кирилл., Фото: 116
Тула, МБОУ «Центр образования №50», 11 класс Директор – Куканова Надежда Васильевна, заместитель директора – Сахно Александр Борисович, первые учителя – Метякина Татьяна Викторовна, Орлов Олег Владимирович, классный руководитель – Айдинова Вера Александровна, Головина Алена, Гребнев Владислав, Ким Андрей, Ким Яна, Никитин Александр, Озеров Никита, Осетров Сергей, Петрухин Виталий, Рябова Ксения, Соловьева Алина, Цепляева Елена, Щукин Даниил., Фото: 117
Тула, МБОУ «Центр образования №51», 11 класс Классный руководитель – Конюхова Нина Ивановна, Афанасьева Анастасия, Кахутин Владислав, Лосев Александр, Лукьянова Софья, Пушкарев Владимир, Сергеева Виктория., Фото: 118
Тула, МБОУ «Центр образования №52 им. В. В. Лапина», 11 класс Алексеева Татьяна, Валикова Елизавета, Галкин Евгений, Глуходед Елизавета, Гусева Вера, Евдокимов Никита, Егоров Вадим, Ефимова Дарья, Заикин Дмитрий, Кацапов Андрей, Куликов Владислав, Нефёдов Павел, Романова Анастасия, Рыбакова Татьяна, Синицин Артём, Старостин Дмитрий, Старостина Кристина, Тараскин Александр, Титов Павел., Фото: 119
Тула, МБОУ «Центр образования №53», 11 класс Классный руководитель – Татаринова Галина Витальевна, Балакин Дмитрий, Дедикин Артём, Глухов Андрей, Камалдинов Радмир, Мельников Григорий, Шин Александр. , Фото: 120
Тула, МБОУ «Центр образования №54», 11 класс Классный руководитель – Миллер Татьяна Алексеевна, Горбунов Максим, Горелова Анна, Исаева Вера, Константинов Иван, Кибанова Анна, Миллер Константин, Мошенко Екатерина, Рязанцева Елизавета, Нефедова Елена, Снегирев Владислав., Фото: 121
Тула, МБОУ «Центр образования №57», 11 класс Классный руководитель – Пупыкина Валентина Николаевна, Бочарова Алёна, Ворожбянский Александр, Власова Ксения, Дятлов Александр, Иконников Дмитрий, Парфенович Дмитрий., Фото: 122
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Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),
11 А класс, 11 Б класс


Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а), 
11 класс


Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс

Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),
11 Б класс

Школа № 15 (п. Первомайский, ул. Школьная, 8),
11 Б класс

Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14),
11 А  класс, 11 Б класс

Школа № 4 (ул. Спортивная, 20),
11 класс

 

Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),
11 А класс11 Б класс

Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),
11 А класс

Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),
11 А класс

Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),
11 А класс

Школа им. С. В. Залетина № 13 (ул. Лизы Шамшиковой, 18-б),
11 класс

Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс

Галерея
Щекино, ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа», 11 «А» класс Классный руководитель – Мерзлякова Ольга Леонидовна, Алхимов Илья, Беляев Илья, Бобровских Денис, Буравцов Александр, Васютин Денис, Ковалев Федор, Морозов Михаил, Нестеров Денис, Никольский Александр, Рязанцев Олег, Семынин Александр, Ситюков Даниил, Стогний Кирилл, Тихий Алексей, Турьев Андрей, Честнов Никита, Чибисов Даниил, Юртов Родион., Фото: 1
Тула, МБОУ «Яснополянская средняя школа им. Л. Н. Толстого», 11 класс Классный руководитель – Фурсова Ольга Николаевна, Агафонов Кирилл, Артамонова Мария, Бабаян Левон, Бутякова Анастасия, Гуленков Дмитрий, Ласько Елизавета, Наумов Андрей, Полежаев Андрей, Пучков Михаил, Семушкина Анастасия, Шепелева Софья., Фото: 2
Щекино, ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа», 11 «Б» класс Классный руководитель – Зоткина Юлия Александровна, Зиновьев Дмитрий, Исайченков Дмитрий, Катьков Андрей, Коксин Егор, Колот Данила, Кукушкин Владислав, Михайлин Никита, Орел Владимир, Расшиваев Артём, Рахман Богдан, Сикорский Алексей, Судьин Анатолий, Тришин Юрий, Фролов Максим., Фото: 3
Щекино, МБОУ «Гимназия №1», 11 «А» класс Директор – Королева Зоя Михайловна, классный руководитель – Шербустанова Елена Анатольевна, Афанасьев Алексей, Иванкина Анна, Дуганова Полина, Жулькова Валерия, Карабейникова Юлия, Корсакова Виола, Левитина Алиса, Матюшечкина Полина, Мусханов Максим, Никиточкин Андрей, Никиточкина Алина, Посадская Анастасия, Рекунова Дарья, Сапронов Антон, Тенетилова Яна, Чепурнова Юлия, Шулерман Татьяна, Филатов Илья, Юрина Нина., Фото: 4
Щекино, МБОУ «Гимназия №1», 11 «Б» класс Директор – Королева Зоя Михайловна, классный руководитель – Груздова Яна Николаевна, Аничкин Егор, Болоцкая Анастасия, Буланов Андрей, Борисова Наталья, Горлов Иван, Горелов Дмитрий, Дюжий Даниил, Калечиц Маргарита, Лохмачев Валентин, Лясецкая Маргарита, Кузнецова Анна, Панчев Николай, Пермяков Георгий, Пермяков Илья, Ровенский Артем, Сафарян Гаяне, Сулимова Марина, Сосновская Вероника, Трофимов Артем, Филаткина Анастасия, Филимонова Анастасия, Шалаева Дарья., Фото: 5
екино, МБОУ «Лицей №1», 11 «Б» класс Классный руководитель – Никифорова Наталья Васильевна, Башкиров Илья, Богункова Елена, Борисов Даниил, Бочаров Дмитрий, Васюков Егор, Васюков Кирилл, Внукова Ольга, Гамалей Иван, Гордеева Валерия, Гришина Татьяна, Гублин Никита, Гуляева Анастасия, Донская Елизавета, Жарова София, Жученко Арсений, Крючков Павел, Кудрявцева Анастасия, Кузичева Мария, Кузнецова Юлия, Кулешов Сергей, Молчанова Екатерина, Руднев Степан, Сатарова Елизавета, Титова Людмила, Чуракова Анна., Фото: 6
Щекино, МБОУ «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б. Н. Емельянова», 11 «А» класс Классный руководитель – Тюрина Людмила Николаевна, Абрамова Екатерина, Албулова Александра, Ананьев Павел, Блинникова Злата, Буянов Дмитрий, Голощапова Людмила, Горлов Алексей, Евсеев Дмитрий, Карпов Дмитрий, Картузова Екатерина, Карпухин Владимир, Климавичюс Артем, Ларшин Алексей, Лещенко Елена, Лопаткина Анастасия, Моховиков Александр, Новикова Елизавета, Пахомов Андрей, Сапрыкина Любовь, Саралипова Валерия, Семочкина Виктория, Тюлюбаев Александр, Хархардина Лейла. , Фото: 7
Щекино, МБОУ «Средняя школа №4», 11 класс Классный руководитель – Елисеева Светлана Владимировна, Баранова Екатеpина, Васин Александp, Воронцова Полина, Граев Михаил, Елагин Валентин, Елисеев Никита, Елисеева Вероника, Жукова Александра, Кизь Кристина, Кравченко Роман, Кузнецова Светлана, Лавринёва Мария, Лоянич Диана, Лысенков Александр, Пешков Иван, Пивнева Анастасия, Рытов Егор, Сидорова Ирина, Тропин Иван, Чепурная Алина, Шагиев Марат, Шлей Егор., Фото: 8
Щекино, МБОУ «Средняя школа №6», 11 «А» класс Классный руководитель – Юняева Маргарита Анатольевна, Анастасий Анастасия, Вдовин Валентин, Елисеев Даниил, Ефанова София, Ефимова Анастасия, Желтяков Иван, Жукова Дарья, Копаева Дарья, Коршунова Анастасия, Красова Ольга, Микешин Сергей, Мирзазаде Сехран, Парахина Кристина, Румянцев Владислав, Сулейманов Максим, Тимакова Дарья, Чернышов Дмитрий, Шанинкова Екатерина, Шарова Валерия, Энгель Артём., Фото: 9
Щекино, МБОУ «Средняя школа №7», 11 «А» класс Классный руководитель – Гончарова Галина Сергеевна, Балакин Павел, Великанов Никита, Кречетова Елизавета, Мартышева Эвелина, Новикова Виктория, Оськин Андрей, Сальникова Анастасия, Семенов Денис, Скоркин Максим, Суханкин Антон, Тюлюбаев Кирилл, Финошина Елизавета, Чижкин Алексей, Шевцова Алина., Фото: 10
Щекино, МБОУ «Средняя школа №7», 11 «Б» класс Классный руководитель – Захарова Екатерина Аттиковна, Бавыкина Ирина, Бобкова Яна, Бодров Сергей, Бушева Мария, Захарчук Григорий, Иванчикова Елена, Камышанская Полина, Клюева Виктория, Колесникова Юлия, Колесова Валерия, Коновалова Надежда, Кузин Андрей, Кузина Елизавета, Кузовкина Олеся, Магомедова Аята, Можайцев Максим, Новикова Софья, Прилепская Алина, Сенина Екатерина, Синяговская Маргарита, Стоян Яков, Чадаева Алина, Юдин Олег., Фото: 11
Щекино, МБОУ «Средняя школа №13», 11 класс Классный руководитель – Пронина Наталья Евгеньевна, Булатов Илья, Гросул Ирина, Гришина Ульяна, Доматошенко Алина, Ибатулина Мария, Коробанов Даниил, Лазарев Артём, Лаутен Илья, Матвеев Николай, Михеев Илья, Новиков Владислав, Олейник Наталья, Русин Роман, Реджепов Артем, Рубанеко Александра, Шведов Вадим. , Фото: 12
Щекино, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», 11 «Б» класс Классный руководитель – Самохина Равиля Равилевна, Багаутдинов Олег, Балаева Дарья, Беззубова Мария, Гороев Сергей, Дежина Екатерина, Илюшина Ольга, Климов Максим, Кочкин Владислав, Ковальчук Александр, Нефёдова Марина, Пеликан Елизавета, Рогозина Ксения, Топорко Анастасия, Шмидт Александр., Фото: 13
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», 11 «А» класс Классный руководитель – Караулова Татьяна Михайловна, Афонин Дмитрий, Березина Ксения, Вийсковой Роман, Гокова Ольга, Зябрева Екатерина, Коровкин Максим, Кузьменко Анастасия, Курбакова Александра, Лапина Александра, Мошкова Наталья, Нургалиев Александр, Оразов Данияр, Осипова Анастасия, Панкратова Елизавета, Прилепская Наталья, Рыжих Юлия, Степанов Андрей, Суенгуева Диана, Тараскин Яков, Турта Александра, Устинова Дарья, Федорченко Борис, Хрычев Иван, Чуйкин Валерий, Щекинкин Александр., Фото: 14
Щекино, МБОУ «Карамышевская средняя школа №25», 11 класс Директор – Субботин Владимир Михайлович, классный руководитель – Заходяева Наталья Владимировна, Акказиева Алина, Баранова Марина, Драчёв Артем, Канашкина Ирина, Кондрашев Никита, Макутчева Юлия, Мещерякова Алёна, Песня Виктория, Сафронов Дмитрий, Степанов Илья, Фролов Даниил, Чухнова Полина., Фото: 15
Щекино, МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», 11 класс Классный руководитель – Буслаева Галина Евгеньевна, Елисеева Ангелина, Зуйкова Екатерина, Карпова Олеся, Красиков Денис, Монахин Антон, Степанова Евгения, Тарасевич Илья, Тарасевич Михаил., Фото: 16
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