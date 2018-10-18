В ДТП на трассе М-2 «Крым» пострадал молодой человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

С различными травмами он госпитализирован.

17 октября в 11.05 на 209-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе 31-летний водитель автомобиля «Хово», по предварительной информации, совершил столкновение с попутным «Хендэ».

В аварии пострадал 24-летний пассажир «Хендэ». Молодой человек с различными травмами госпитализирован в районную больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.