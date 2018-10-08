Председатель правительства Тульской области ушел в отставку

Семь лет Юрий Андрианов проработал в Тульской области замгубернатора и председателем правительства. Чем запомнился тулякам Юрий Михайлович?

8 октября 2018 года Юрий Андрианов ушел в отставку по состоянию здоровья. Вместо него должность председателя правительства Тульской области и первого заместителя губернатора займет Валерий Шерин. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве. Должность первого заместителя губернатора по экономике займет Вячеслав Федорищев.

Как говорил Юрий Андрианов в одном из первых своих интервью, «надо что-то полезное для общества делать, чтобы люди добрым словом вспоминали». За семь лет работы есть что вспомнить.

Юрий Михайлович получил предложение поработать в команде губернатора Тульской области Владимира Груздева в августе 2011 года. В сентябре 2011 года его утвердили в должности первого заместителя губернатора региона, а в октябре 2012 года он стал еще и председателем правительства.

На него легла вся хозяйственная работа — промышленность, социалка, строительство и ЖКХ.

Он лично следил за реставрацией Дома дворянского собрания и реконструкцией зала Тульской областной филармонии, вникал во все тонкости дорожного строительства.

Именно в тот период туляки почувствовали — а дороги-то отремонтировали!

Под руководством Андрианова произошла реорганизация тульских парков. Некоторые проекты он лично курировал, например преобразование заброшенного Рогожинского парка, ранее называвшегося парком 250-летия ТОЗ.

Там под присмотром Андрианова строили ледовую арену и благоустраивали территорию.

– Я приезжаю, чтобы ускорить стройку, — говорил Юрий Андрианов.

И этим — острым словом и шутками — он тоже запомнился тулякам, никогда за словом в карман не лез, но при этом всегда общался с людьми просто и уважительно.

Именно Андрианов отвечал за организацию и прием в Тульской области большого культурного фестиваля «Улыбнись, Россия!». В этом году фестиваль пройдет в нашем регионе уже в седьмой раз!

В конце 2014 года Андрианов возглавил Градостроительный совет — структуру, которая контролирует важные вопросы градостроительства и земельных отношений в регионе. Информация о проектах, планах застройки и других важных вопросах градостроения стала доступна и понятна жителям.

И, надо отдать должное, Андрианов жестко критиковал решения и проекты, ущемляющие интересы жителей и невыгодные для региона.

Возглавлял Юрий Михайлович и областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Незаметная для широкой публики, но по результатам масштабная работа с предприятиями-банкротами, долгами по зарплате и налогам. Всего один говорящий пример — погашение 60-миллионной задолженности по зарплате и выполнение гособоронзаказа на ТНИТИ. Это одно из значимых предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области было фактически банкротом, но его удалось спасти.

Как и ранее — Тульский оружейный завод. Усилиями Андрианова у завода появился новый директор и реальный шанс из почти банкрота снова стать тульским брендом.

Вообще вся жизнь Юрия Михайловича связана с оружием и оборонкой.

Он закончил Харьковское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск. Участвовал в боевых действиях. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Дружбы и 20 медалями. Потом работал зам. гендиректора «Росвооружения», гендиректором Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля , возглавлял совет директоров Новосибирского авиаремонтного завода.

Как говорил сам Юрий Михайлович, Тульский регион для него почти родной. С 1992 года он работал с тульскими оборонными предприятиями, со знаменитыми оружейниками Вадимом Усовым, Василием Грязевым. Многие значимые зарубежные контракты тульских оборонных предприятий заключены при его непосредственном участии. Именно Юрий Михайлович защищал в Министерстве промышленности и торговли инвестпроект — создание в Тульской области инструментального и станкостроительного кластера.

В сентябре 2017 года Юрий Андрианов стал председателем комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. Кстати, Тульская область стала восьмым регионом в стране, в котором реально заработал новый механизм сотрудничества с инвесторами.