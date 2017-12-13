новости
новости
Регистрация
В 2018 году в Туле откроются Ледовый дворец и зал художественной гимнастики
Фото из архива Myslo

В 2018 году в Туле откроются Ледовый дворец и зал художественной гимнастики

Также в следующем году появятся новые ФОКи в Узловой и Веневе.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев сообщил об итогах развития отрасли в 2017 году и планах на 2018 год.

По словам главы ведомства, в регионе сейчас свыше 2300 спортивных объектов и сооружений. За 2017 год введены в эксплуатацию:

  • физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Шатск,
  • ледовая арена в Новомосковске,
  • спортивный клуб в рабочем поселке Новогуровский,
  • 4 мини-стадиона для образовательных учреждений,
  • 12 многофункциональных площадок в рамках программы «Газпром-детям»,
  • 11 воркаут-площадок.

Успешно выступают футбольная и баскетбольная команды «Арсенал», волейболистки «Тулицы». При поддержке Алексея Дюмина создана велосипедная команда Marathon, которая со следующего года приобретет статус континентальной.

Также в 2017 году туляки присоединились к движению «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы сдали более 9400 человек, почти 1640 из них — обладатели золотого значка.

В уходящем году в Тульской области прошли ряд крупных спортивных мероприятий международного масштаба: чемпионат мира по самолетному спорту по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52, Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ и многие другие турниры.

На соревнованиях тульские спортсмены завоевали 1156 медалей.

В 2018 году планируется:

  • реконструировать тульский велотрек;
  • завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Узловой и Веневе;
  • ввести в эксплуатацию зал художественной гимнастики в Туле;
  • открыть Ледовый дворец в Туле на 3000 мест в рамках программы «Газпром — детям».

Также жителей Тульской области ждут спортивные события высокого уровня: в регионе пройдут Первенство мира по рукопашному бою и Кубок Европы по дзюдо, достигнута предварительная договоренность с Минспорта РФ о проведении в Ясной Поляне центрального старта «Лыжни России».

Для туляков подготовлен целый ряд мероприятий для занятия зимними видами спорта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Событие
Спортивные объектыЛедовый дворецсоренования высокого уровня
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские каратисты привезли 17 медалей из Белгородской области
Тульские каратисты привезли 17 медалей из Белгородской области
Культурный центр «Типография» приглашает на концерт классической музыки
Культурный центр «Типография» приглашает на концерт классической музыки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.