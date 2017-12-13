В 2018 году в Туле откроются Ледовый дворец и зал художественной гимнастики

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Также в следующем году появятся новые ФОКи в Узловой и Веневе.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев сообщил об итогах развития отрасли в 2017 году и планах на 2018 год.

По словам главы ведомства, в регионе сейчас свыше 2300 спортивных объектов и сооружений. За 2017 год введены в эксплуатацию:

физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Шатск,

ледовая арена в Новомосковске,

спортивный клуб в рабочем поселке Новогуровский,

4 мини-стадиона для образовательных учреждений,

12 многофункциональных площадок в рамках программы «Газпром-детям»,

11 воркаут-площадок.

Успешно выступают футбольная и баскетбольная команды «Арсенал», волейболистки «Тулицы». При поддержке Алексея Дюмина создана велосипедная команда Marathon, которая со следующего года приобретет статус континентальной.

Также в 2017 году туляки присоединились к движению «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы сдали более 9400 человек, почти 1640 из них — обладатели золотого значка.

В уходящем году в Тульской области прошли ряд крупных спортивных мероприятий международного масштаба: чемпионат мира по самолетному спорту по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52, Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ и многие другие турниры.

На соревнованиях тульские спортсмены завоевали 1156 медалей.

В 2018 году планируется:

реконструировать тульский велотрек;

завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Узловой и Веневе;

ввести в эксплуатацию зал художественной гимнастики в Туле;

открыть Ледовый дворец в Туле на 3000 мест в рамках программы «Газпром — детям».

Также жителей Тульской области ждут спортивные события высокого уровня: в регионе пройдут Первенство мира по рукопашному бою и Кубок Европы по дзюдо, достигнута предварительная договоренность с Минспорта РФ о проведении в Ясной Поляне центрального старта «Лыжни России».

Для туляков подготовлен целый ряд мероприятий для занятия зимними видами спорта.