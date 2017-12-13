В 2018 году в Туле откроются Ледовый дворец и зал художественной гимнастики
Также в следующем году появятся новые ФОКи в Узловой и Веневе.
Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев сообщил об итогах развития отрасли в 2017 году и планах на 2018 год.
По словам главы ведомства, в регионе сейчас свыше 2300 спортивных объектов и сооружений. За 2017 год введены в эксплуатацию:
- физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Шатск,
- ледовая арена в Новомосковске,
- спортивный клуб в рабочем поселке Новогуровский,
- 4 мини-стадиона для образовательных учреждений,
- 12 многофункциональных площадок в рамках программы «Газпром-детям»,
- 11 воркаут-площадок.
Успешно выступают футбольная и баскетбольная команды «Арсенал», волейболистки «Тулицы». При поддержке Алексея Дюмина создана велосипедная команда Marathon, которая со следующего года приобретет статус континентальной.
Также в 2017 году туляки присоединились к движению «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы сдали более 9400 человек, почти 1640 из них — обладатели золотого значка.
В уходящем году в Тульской области прошли ряд крупных спортивных мероприятий международного масштаба: чемпионат мира по самолетному спорту по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52, Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ и многие другие турниры.
На соревнованиях тульские спортсмены завоевали 1156 медалей.
В 2018 году планируется:
- реконструировать тульский велотрек;
- завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Узловой и Веневе;
- ввести в эксплуатацию зал художественной гимнастики в Туле;
- открыть Ледовый дворец в Туле на 3000 мест в рамках программы «Газпром — детям».
Также жителей Тульской области ждут спортивные события высокого уровня: в регионе пройдут Первенство мира по рукопашному бою и Кубок Европы по дзюдо, достигнута предварительная договоренность
Для туляков подготовлен целый ряд мероприятий для занятия зимними видами спорта.