Тульский избирком не будет искать замену Андрею Самошину

В областном центре состоялось 44-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Члены избиркома рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Тульской областной Думы Андрея Самошина, который оставил свой пост «по личным обстоятельствам».

Напомним, областной парламентарий и, по совместительству, гендиректор предприятия «Максим Горький» был признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть троих человек, и приговорён к штрафу в 1 млн рублей.

Избирательная комиссия не будет назначать и проводить дополнительные выборы по округу Самошина, так как в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года. Отметим, что текущий состав Тульской областной Думы сложит свои полномочия осенью 2019 года.