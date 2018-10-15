новости
новости
Регистрация
Тульский избирком не будет искать замену Андрею Самошину

Тульский избирком не будет искать замену Андрею Самошину

Такое решение было принято на внеочередном заседании региональной избирательной комиссии.

В областном центре состоялось 44-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Члены избиркома рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Тульской областной Думы Андрея Самошина, который оставил свой пост «по личным обстоятельствам».

Напомним, областной парламентарий и, по совместительству, гендиректор предприятия «Максим Горький» был признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть троих человек, и приговорён к штрафу в 1 млн рублей.

Избирательная комиссия не будет назначать и проводить дополнительные выборы по округу Самошина, так как в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года. Отметим, что текущий состав Тульской областной Думы сложит свои полномочия осенью 2019 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
Другие статьи по темам
Событие
выборытульский избиркомТульская областная избирательная комиссиязаседание избиркомавыборыТульская областная Дума
Люди
Андрей Самошин
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские огнеборцы получили две новые пожарные автоцистерны
Тульские огнеборцы получили две новые пожарные автоцистерны
Тульские сыроделы завоевали золотую медаль на конкурсе во Франции
Тульские сыроделы завоевали золотую медаль на конкурсе во Франции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.