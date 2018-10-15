Тульские огнеборцы получили две новые пожарные автоцистерны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Спецтехника на базе грузовиков Iveco принята на баланс регионального ГУ МЧС.

Две новые пожарные автоцистерны, с улучшенными тактико-техническими характеристиками, поступили на вооружение Тульского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, автоцистерны АЦ 3,2 – 40/4 (IVECO-AMT) на полноприводном шасси предназначены для доставки личного состава и проведения аварийно-спасательных работ. Полная масса автоцистерны – 14915 кг. Базовое шасси оборудовано буксирным устройством. На пожарном автомобиле установлено устройство вызова экстренных оперативных служб.

Автоцистерна представляет собой самостоятельную универсальную техническую единицу. Высокие ходовые качества, запас пенообразователя, пожарного оборудования, надежность в эксплуатации и простота обслуживания делают автомобиль незаменимым при использовании в подразделениях пожарной охраны городов и сельских районов.