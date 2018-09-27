Андрей Самошин сложил полномочия депутата Тульской областной Думы

Заявление Андрей Самошина о досрочном прекращении полномочий комиссия по регламенту и депутатской этике Тульской областной Думы рассмотрела еще 20 июля. И вот сегодня, на 55-м заседании, депутаты проголосовали по этому вопросу. Областные парламентарии единогласно приняли его отставку.

Заявление Самошин направил в Тульскую областную Думу сам. В качестве оснований было указано «личные обстоятельства».

Напомним, ранее Чернский районный суд признал Андрей Самошина виновным в гибели троих рабочих на предприятии «Максим Горький» в Чернском районе. Гендиректора предприятия обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть троих человек, и приговорили к штрафу в 1 млн рублей.

Судом было установлено, что гендиректор ООО «Максим Горький» являлся лицом, отвечающим за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Он не обеспечил соблюдение указанных правил, вследствие чего на крыше картофелехранилища скопилось большое количество снега, что привело к обрушению кровли. В результате обрушения трое рабочих получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.