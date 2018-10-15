Тульские сыроделы завоевали золотую медаль на конкурсе во Франции

Фото Алексея Андреева

Светлана и Алексей Андреевы представили на суд жюри семь сортов своего авторского продукта. Ещё один сыр был отмечен «бронзой».

Сыроделы из села Дворяниново Тульской области Светлана и Алексей Андреевы завоевали бронзовую и золотую медали на престижном конкурсе Fromonval во Франции.

Бронзой в категории Pâte molle special был отмечен сыр «Брик». А в категории козьих мягких сыров с плесенью первое место занял тульский сыр «Тур де Шевр». Алексей Андреев признался, что результат стал для него приятной неожиданностью:

– Шок у нас, шок у французов!

Андреевы стали первыми участниками из России за всю историю главного «сырного» конкурса восточной части Франции. В этом году в нём приняли участие около 100 профессионалов-сыроделов из Франции и Швейцарии. Всего на конкурсе было представлено 200 различных сыров.