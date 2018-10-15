новости
новости
Регистрация
Тульские сыроделы завоевали золотую медаль на конкурсе во Франции
Фото Алексея Андреева

Тульские сыроделы завоевали золотую медаль на конкурсе во Франции

Светлана и Алексей Андреевы представили на суд жюри семь сортов своего авторского продукта. Ещё один сыр был отмечен «бронзой».

Сыроделы из села Дворяниново Тульской области Светлана и Алексей Андреевы завоевали бронзовую и золотую медали на престижном конкурсе Fromonval во Франции.

Бронзой в категории Pâte molle special был отмечен сыр «Брик». А в категории козьих мягких сыров с плесенью первое место занял тульский сыр «Тур де Шевр». Алексей Андреев признался, что результат стал для него приятной неожиданностью:

– Шок у нас, шок у французов!

Андреевы стали первыми участниками из России за всю историю главного «сырного» конкурса восточной части Франции. В этом году в нём приняли участие около 100 профессионалов-сыроделов из Франции и Швейцарии. Всего на конкурсе было представлено 200 различных сыров.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +8
Другие статьи по темам
Событие
конкурс сыроделовкулинарный конкурссырытульские сырытульские фермеры
Место
Тульская областьФранция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский избирком не будет искать замену Андрею Самошину
Тульский избирком не будет искать замену Андрею Самошину
В Тульской области опрокинулся самосвал с песком
В Тульской области опрокинулся самосвал с песком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.