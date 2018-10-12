«Натали турс» выплатит тулякам более миллиона рублей

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжают поступать обращения потребителей о нарушении их прав туроператором ООО «Панорама Тур», работающим под товарной маркой «Натали Турс».

4 июля туроператор аннулировал туры на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года. 4 сентября юридические лица, осуществляющие деятельность под торговой маркой «Натали Турс» (ООО «Панорама Тур») утратили статус туроператоров и не могут предоставлять туристские услуги. После исключения туроператора из реестра у потребителей появилось право обратиться за выплатами за сорвавшиеся туры в страховую компанию СПАО «Ингосстрах». Правда, сумма страховки «Натали Турс» составила всего 50 000 000 рублей, а причиненные убытки оцениваются почти в 1,5 млрд рублей.

Однако ООО «Панорама Тур» не прекратило свою деятельность как юрлицо, поэтому потребители могут потребовать возмещение реального ущерба и убытков непосредственно к уже бывшему туроператору.

В Тульской области на основании заявлений потребителей Роспотребнадзор направил иски о взыскании суммы, уплаченной по договору о реализации туристского продукта (за минусом выплаченного страхового возмещения), пени (неустойки) за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда. Суд все требования удовлетворил.

Согласно двум решениям суда, ООО «Панорама Тур» должно возместить тулякам более 1 000 000 рублей.

На данный момент в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области зарегистрировано 7 письменных заявлений потребителей с просьбой судебной защиты их интересов, нарушенных ООО «Панорама Тур»: 3 иска удовлетворены; 3 — находятся в стадии рассмотрения в суде; 1 иск — в стадии подготовки.