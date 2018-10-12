На улице Серебровской фура протаранила Nissan: разыскиваются очевидцы

Фото: пользователь Alrisha

По предварительным данным, авария произошла в пятницу, 12 октября, около семи часов утра.

В пятницу, 12 октября, в семь часов утра, белая фура, двигаясь задним ходом, протаранила легковой автомобиль Nissan Primera, припаркованный рядом с домом № 16 по улице Серебровской. Об этом в блоге «Народный журналист» сообщил пользователь Alrisha.

По словам автора блога, грузовик протащил легковушку по асфальту около полутора метров, а затем уехала с места происшествия. Разыскиваются очевидцы происшествия.