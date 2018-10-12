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На улице Серебровской фура протаранила Nissan: разыскиваются очевидцы
Фото: пользователь Alrisha

На улице Серебровской фура протаранила Nissan: разыскиваются очевидцы

По предварительным данным, авария произошла в пятницу, 12 октября, около семи часов утра.

В пятницу, 12 октября, в семь часов утра, белая фура, двигаясь задним ходом, протаранила легковой автомобиль Nissan Primera, припаркованный рядом с домом № 16 по улице Серебровской. Об этом в блоге «Народный журналист» сообщил пользователь  Alrisha.

По словам автора блога, грузовик протащил легковушку по асфальту около полутора метров, а затем уехала с места происшествия. Разыскиваются очевидцы происшествия.

Если вам что-то известно об этом, звоните по телефонам: +7(903)697-15-19 и +7(915)690-41-23, либо в дежурную часть УГИБДД: 36-39-13.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 +1
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