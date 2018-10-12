Туляков ждут не по сезону теплые выходные

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По данным Гидрометцентра, в предстоящие выходные в Тульской области сохранится теплая погода.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 октября, жителей нашего региона ожидает переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +14°C, ночью — до +5°C.

В воскресенье, 14 октября, небо заволокут облака, однако осадков не ожидается. Днем на термометрах +13°C, ночью — до +5.

Синоптики отмечают, что это на 3-4 градуса выше нормы.

Атмосферное давление высокое — 753 мм ртутного столба.

По предварительным прогнозам, такая погода продержится в Тульской области до следующей недели.

По данным сайта Meteoinfo.