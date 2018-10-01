В Туле тепло пришло в 667 домов и 220 социальных учреждений
По состоянию на 17.00 понедельника запущено 128 котельных из 179.
В понедельник, 1 октября, в Туле стартовал отопительный сезон. Уже подключено отопление в 667 жилых домах, 220 учреждениях образования и здравоохранения. Работают 128 городских котельных из 179.
По всем вопросам, касающимся пуска тепла, туляки могут с 8.00 до 20.00 обратиться по телефонам горячих линий в районные администрации и управление городского хозяйства:
- Центральный округ – (4872)31-11-90,
- Пролетарский округ – (4872)41-06-49, 41-73-40,
- Привокзальный округ – (4872)24-66-98,
- Зареченский округ – (4872)47-16-68,
- Советский округ – (4872)30-18-84, 30-17-11,
- Управление по городскому хозяйству +7(919)081-23-09.
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