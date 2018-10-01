В Туле тепло пришло в 667 домов и 220 социальных учреждений

По состоянию на 17.00 понедельника запущено 128 котельных из 179.

В понедельник, 1 октября, в Туле стартовал отопительный сезон. Уже подключено отопление в 667 жилых домах, 220 учреждениях образования и здравоохранения. Работают 128 городских котельных из 179.

По всем вопросам, касающимся пуска тепла, туляки могут с 8.00 до 20.00 обратиться по телефонам горячих линий в районные администрации и управление городского хозяйства: