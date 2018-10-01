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В тульском Скуратово в обмелевшем пруду нашли Mercedes
Фото Дмитрия Дзюбина

В тульском Скуратово в обмелевшем пруду нашли Mercedes

Судя по всему, иномарку безуспешно пытались вытащить тяжелой техникой.

Возле СНТ «Деревообработчик» в поселке Скуратово местные жители обнаружили завязший в обмелевшем пруду Mercedes.

Иномарка застряла в грязи – судя по всему, её пытались вытащить другой машиной, а затем трактором, но спасательная операция потерпела фиаско – у автомобиля сломалось правое переднее колесо и бампер.

Владелец машины не смог пояснить, как именно он загнал Mercedes в такую «трясину» – это произошло накануне ночью. Местные жители предполагают, что мужчина был пьян.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +10
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