В тульском Скуратово в обмелевшем пруду нашли Mercedes

Фото Дмитрия Дзюбина

Возле СНТ «Деревообработчик» в поселке Скуратово местные жители обнаружили завязший в обмелевшем пруду Mercedes.

Иномарка застряла в грязи – судя по всему, её пытались вытащить другой машиной, а затем трактором, но спасательная операция потерпела фиаско – у автомобиля сломалось правое переднее колесо и бампер.

Владелец машины не смог пояснить, как именно он загнал Mercedes в такую «трясину» – это произошло накануне ночью. Местные жители предполагают, что мужчина был пьян.