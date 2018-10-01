новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УФСИН задержали 45 человек в ходе операции «Розыск»
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники тульского УФСИН задержали 45 человек в ходе операции «Розыск»

В розыскных мероприятиях было задействовано 295 сотрудников ведомства.

Группой розыска оперативного отдела УФСИН России по Тульской области проведено четыре оперативно-профилактические операции «Розыск». Одна из них проводилась в межгосударственном масштабе. В розыскных мероприятиях приняли участие 295 сотрудников ведомства.

Было обнаружено 45 осужденных, уклоняющихся от различных видов наказаний. Как сообщает пресс-служба тульского УФСИН, с каждым годом растет число лиц, которых суды обязывают самостоятельно прибыть в колонию-поселение для отбытия наказания. Многие из них не спешат попасть за решетку.

Розыском подобных отказников занимается группа розыска УФСИН. Как правило, такие фигуранты нигде не работают, ведут аморальный образ жизни, имеют склонность к употреблению алкогольных и наркотиков, многие не имеют постоянного места жительства.

В ходе розыскных операций было проверено 308 адресов возможного местонахождения разыскиваемых, обнаружено 45 осужденных, уклоняющихся от наказаний. По розыскным заданиям из других регионов группой розыска за истекший период установлены три преступника, находящихся в федеральном розыске.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:26 +6
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областирозыск осужденныхоперация Розыскрозыскные мероприятия
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Звездный» акушер-гинеколог Марк Курцер проведёт в Туле лекцию для будущих мам
«Звездный» акушер-гинеколог Марк Курцер проведёт в Туле лекцию для будущих мам
В Туле тепло пришло в 667 домов и 220 социальных учреждений
В Туле тепло пришло в 667 домов и 220 социальных учреждений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.