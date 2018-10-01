Сотрудники тульского УФСИН задержали 45 человек в ходе операции «Розыск»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Группой розыска оперативного отдела УФСИН России по Тульской области проведено четыре оперативно-профилактические операции «Розыск». Одна из них проводилась в межгосударственном масштабе. В розыскных мероприятиях приняли участие 295 сотрудников ведомства.

Было обнаружено 45 осужденных, уклоняющихся от различных видов наказаний. Как сообщает пресс-служба тульского УФСИН, с каждым годом растет число лиц, которых суды обязывают самостоятельно прибыть в колонию-поселение для отбытия наказания. Многие из них не спешат попасть за решетку.

Розыском подобных отказников занимается группа розыска УФСИН. Как правило, такие фигуранты нигде не работают, ведут аморальный образ жизни, имеют склонность к употреблению алкогольных и наркотиков, многие не имеют постоянного места жительства.

В ходе розыскных операций было проверено 308 адресов возможного местонахождения разыскиваемых, обнаружено 45 осужденных, уклоняющихся от наказаний. По розыскным заданиям из других регионов группой розыска за истекший период установлены три преступника, находящихся в федеральном розыске.