В Туле тепло пришло в 36 социальных учреждений

Отопление запущено в больницах, школах и детских садах.

Напомним, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, с 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по состоянию на 18.00 25 сентября, теплоноситель поступает на 36 объектов социальной сферы: