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В Туле тепло пришло в 36 социальных учреждений

В Туле тепло пришло в 36 социальных учреждений

Отопление запущено в больницах, школах и детских садах.

Напомним, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, с 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по состоянию на 18.00 25 сентября, теплоноситель поступает на 36 объектов социальной сферы:
  • 1. Детский сад № 71 (Демонстрации, 144),
  • 2. Центральны родильный дом (Революции, 4),
  • 3. Санаторий «Юность» (Бундурина, 43),
  • 4. Дом ребенка (Ф. Энгельса, 87),
  • 5. Детский сад № 84 (Арсенальная, 1),
  • 6. Центр внешкольной работы (Октябрьская, 41),
  • 7. Школа в пос. Хрущево (ул. Центральная, 142),
  • 8. Детский сад в с. Федоровка (Шоссейная, 6),
  • 9. Детский сад в пос. Прилепы (ул. Центральная, 1),
  • 10. Центр образования в пос. Барсуки (ул. Чапаева, 8),
  • 11. Женская консультация (ул. Пушкинская, 28),
  • 12. Детская областная больница (Яблочкова, 1-А),
  • 13. Фельдшерско-акушерский пункт «Зайцево»,
  • 14 Фельдшерско-акушерский пункт «Коптево»,
  • 15. Амбулаторный пункт «Рассвет»,
  • 16. Центр образования № 58 (Конструктора Грязева, 2),
  • 17. Центр образования № 51 (с. Федоровка),
  • 18. Областной перинатальный центр,
  • 19. Детский сад № 17 (Ленина, 17),
  • 20. Детский сад № 174 (Бундурина, 3),
  • 21. Школа № 2 «Возрождение» (Ленина, 26),
  • 22. Школа №16 (Демонстрации, 6),
  • 23. «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» (Тульского рабочего полка, 100-В),
  • 24. Городская больница № 13,
  • 25. СДЮСШОР «Спортивная гимнастика» (Набережная Дрейера, 33),
  • 26. Школа № 1 (Галкина, 29),
  • 27. Школа № 28 (Пузакова, 12-А),
  • 28. Детский сад № 167 (Братьев Жабровых, 10),
  • 29. Детский сад № 32 (Вересаева, 8)
  • 30. Детский сад № 46 (Вересаева, 5)
  • 31. Детский сад № 149 (Клары Цеткин, 1),
  • 32. Школа № 16,
  • 33. Школа № 45,
  • 34. Школа № 72,
  • 35. Школа Возрождения,
  • 36. Христианский колледж.

 

 

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