Присяжные признали «отравленного» туляка убийцей: он проведёт в колонии 9,5 лет

Фото Юлии Александровой

Сам подсудимый заявил, что никого не убивал, а в момент преступления находился без сознания. Однако факты и различные экспертизы доказали его вину.

Привокзальный районный суд Тулы 25 сентября определил размер наказания жителю регионального центра Максиму Комкову. Он меньше недели назад, 19 сентября, был признан судом присяжных виновным в убийстве своей 31-летней жены.

Это уголовное дело стало первым в Тульской области, которое было рассмотрено в районном суде с участием присяжных заседателей и завершилось обвинительным вердиктом. Районные суды получили полномочия рассматривать с участием присяжных уголовные дела с 1 июня 2018 года.

Преступление было совершено летом 2017 года. Около двух часов ночи 11 июня 30-летний Комков напился, причем не самых благородных напитков. Уровень алкогольного опьянения был, мягко сказать, изрядный. В какой момент начал скандалить с женой, но что стало поводом – установить не удалось. Мужчина часто выпивал и при этом не работал, возможно жене не понравилось, что ее мужчина опять не трезв. Она, к слову сказать, работала и спиртное употребляла лишь изредка.

От слов сильно пьяный мужчина перешел к делу и принялся бить женщину, а потом и вовсе схватился на нож. В последствие на теле убитой судмедэкспертами было зафиксировано множество гематом и ран от ножа, но причиной смерти на месте преступления стала огромная рана на шее и обильная кровопотеря. В ее крови следов алкоголя не было обнаружено. То есть Комков напился один.

Точное время убийства тоже установить не удалось. Трагедия случилась в промежутке между 2.00 и 8.00. Соседи не слышали никаких звуков, которые могли бы их насторожить, а в квартире, кроме супругов, никого не было.

После убийства жены, как изначально рассказывал сам подсудимый, он «отключился», а когда пришел в себя, то помыл руки и нож от крови. Потом набрал номер отца и рассказал, что совершил непоправимое. После позвонил в полицию и рассказал о преступлении.

В тот же день Комков написал явку с повинной, а 13 июня он был заключен под стражу.

Правда вскоре после возбуждения уголовного дела тогда еще Комков заявил, что это вовсе не он убил жену, а кто-то другой. Кто это совершил – ему не известно.

На последнем заседании суда Комков заявил ходатайство не учитывать его явку с повинной при вынесении приговора – он отказался от нее, отметив, что она была написана под давлением.

Поясняя свою позицию корреспонденту Myslo, он рассказал, что в момент убийства был отравлен и поэтому не знает, что происходило в квартире в момент совершения преступления.

– Я уверен, что меня отравили. Я купил бутылку пива, принес ее домой и выпил. Вышел на балкон и тут неожиданно отключился. Когда пришел в себя, то жена уже была мертва. Кто это сделал, я не знаю, но у нас незадолго до этого пропала связка ключей. Возможно, кто-то специально украл их, чтобы ограбить. Но у нас муниципальная квартира и никаких ценностей не было, – рассказал Комков свою версию событий.

Отказ от данных ранее показания – право подсудимого. Но это не повлияло на доказательство его вины. Тем более, что эксперты проводили различные анализы. Под ногтями убитой были обнаружены частички кожи Комкова, а это значит, что жена пыталась бороться с ним, но силы были не равны. Кроме этого, вся его одежда была залита кровью убитой.

Стоит отметить, что он прожил с женой около двух лет, никакими семейными скандалами их жизнь не отличалась. У Комкова это был второй брак. От первого у него была дочь, но в 2013 году он в отношении нее был лишен родительских прав и осужден за невыплату алиментов. Мужчина не платил, потому что у него не было стабильного заработка. Зато было пристрастие к выпивке. При обследовании состояния здоровья у Комкова было зафиксировано алкогольная зависимость средней степени. Психических же заболеваний у него не диагностировано.

В последнем слове Комков был краток: «Я все уже сказал».

Итогом рассмотрения материалов уголовного дела стал обвинительный приговор: 9,5 лет колонии строгого режима. Судья разъяснила осужденному, что приговор он имеет право обжаловать, но только в части размера наказания, а не признания или непризнания его виновным.

Несмотря на это Комков с приговором не согласился и заявил, что будет все равно обжаловать вынесенное решение. На данный момент приговор не вступил в законную силу.