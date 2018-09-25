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В Туле осенью высадят около 500 деревьев
Фото из архива Myslo.

В Туле осенью высадят около 500 деревьев

Посадочные работы начнутся 10 октября.

В Туле осенью планируется высадить 50 тысяч многолетних цветов (тюльпаны, ирисы, крокусы, пионы), около 500 деревьев (клены, ивы), 5320 кустарников (барбарис, спирея, пузыреплодник и т.д.).

По итогам проведенного аукциона посадочный материал будет поставляться из питомника «Корни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По поручению Евгения Авилова определено более 30 городских территорий, где осенью высадят деревья и кустарники.

Так, 15 тысяч тюльпанов будут высажены на площади Победы, еще 10 тысяч – в сквере Л.Н. Толстого.

Тысячами крокусов украсят склоны Пролетарской набережной, сквер Глеба Успенского, ул. Советскую. Клены появятся на ул. Чмутова, набережной Упы.

Также работы по посадке планируется провести на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепитие», у памятника Н. Рудневу и др.

В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +2
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