В Алексине стартовал обущающий интенсив участников конкурса «Доброволец России»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На мероприятие приехали около 150 добровольцев из разных уголков страны.

В Алексине на учебно-тренировочной базе «Ока» начался первый очный обучающий интенсив программы акселерации проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». На мероприятие съехались около 150 добровольцев со всей страны — авторов 80 проектов, отобранных из 15 839 заявок.



Заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева зачитала приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«Здесь собрались самые активные представители молодежи, успешно реализующие проекты в своих регионах. В течение трех дней вы обсудите наиболее актуальные вопросы и задачи развития волонтерства, получите новые знания и найдете единомышленников.

Уверен, что выработанные в ходе общения идеи будут способствовать укреплению волонтерского движения во всей стране».

Организаторы мероприятия из Ассоциации волонтерских центров рассказали, что впервые за 8 лет формат конкурса изменился. Благодаря проведению программы акселерации авторы наиболее эффективных волонтерских проектов пройдут образовательные интенсивы, станут героями социальной рекламы и смогут тиражировать свои проекты в другие регионы.

На первом обучающем курсе эксперты и тренеры будут работать с авторами проектов, формируя компетенции проектного менеджера, научат как правильно привлекать партнеров и планировать свою деятельность и др.

Программа Акселерации проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018» (Академия АВЦ) — это полноценная система обучения лидеров проектов и улучшения технологий реализации проектов, рассчитанная на тех, кто уже самостоятельно реализует социально значимые инициативы. Программа состоит из пяти этапов, которые реализуются в течение года и включают в себя очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторскую работу, поддержку в реализации добровольческих проектов.