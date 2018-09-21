22 сентября туляки смогут сделать бесплатную прививку от гриппа

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В Тульской области началась масштабная кампания против гриппа. Как рассказала директор департамента здравоохранения региона Елена Дурнова, первая партия вакцины поступила в область 3 сентября. Основное внимание уделяется детям в детсадах и школах и так называемым группам риска — учреждениям социальной сферы с большим количеством пожилых граждан.

Вакцинация проводится в поликлиниках, амбулаториях, на ФАПах, а также в торговых центрах:

— Начиная с этой субботы мы будем прививать туляков в крупных торговых центрах: «Демидовский», «Гостиный двор», «Сарафан», «Макси», «Глобус», — сказала Елена Дурнова.

22 сентября с 10.00 до 15.00 мобильный комплекс будет работать на парковке ТЦ «Глобус». Также вакцинация будет проводиться на первом этаже ТРЦ «Макси», а с 11.00 — на базе амбулатории «Рассвет» пос. Плеханово.

Вакцинация проводится бесплатно.

При себе нужно иметь только паспорт.

Наступление сезона гриппа прогнозируется в конце октября — начале ноября. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 декабря.