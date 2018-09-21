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Тульскую область накроют дожди
Фото из архива Myslo.

Тульскую область накроют дожди

Осадки вместе с похолоданием придут в наш регион уже в воскресенье.

По данным Гидрометцентра России, теплую, почти летнюю погоду, установившуюся в Тульской области в последние дни, сменят дожди и резкое похолодание. Причем произойдет это уже в воскресенье, 23 сентября.

Небо затянет облаками, на территории всей области пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +17…+20°C, ночью — всего до +5…+7°C. Вслед за температурой воздуха вниз устремится и атмосферное давление — 726−739 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru

По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до конца следующей недели. Самым холодным днем станет четверг, 27 сентября. Днем максимальная температура воздуха составит +11°C, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +3°C.

Вслед за температурой воздуха вниз устремится и атмосферное давление — своего минимального значения оно достигнет в среду, 26 сентября, — всего 726 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:35 +1
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