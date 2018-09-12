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В Ясногорске планируют построить современный ФОК
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Ясногорске планируют построить современный ФОК

Об этом Алексей Дюмин рассказал в рамках встречи с работниками одного из местных сельхозпредприятий.

Во время поездки в Ясногорский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил животноводческий комплекс «Интеркрос Центр». Управляющий директор предприятия Олег Давидовский рассказал, что в комплексе содержатся 8000 голов крупного рогатого скота, ещё 500 коров голштинской молочной породы будут завезены из Германии в ближайшее время. Ясногорское молоко поставляется тульским и московским производителям.

Алексей Дюмин пообщался с работниками предприятия. Они пожаловались главе региона на несвоевременный вывоз мусора. С 1 сентября этим занимается новый подрядчик, отходы вывозятся строго по графику. Губернатор рекомендовал главе администрации района Владимиру Мухину разобраться в конкретных случаях несвоевременного вывоза мусора.

Также поднимался вопрос о планах по строительству физкультурного-оздоровительного комплекса. Губернатор пояснил, что администрация района готовит проектно-сметную документацию и заявку. Если муниципалитет ускорит эту работу, то строительство начнется уже в следующем году.

Кроме того, жители пожаловались на отсутствие тротуаров на отдельных улицах города и плачевное состояние районной больницы. Все необходимые работы местная администрация планирует начать уже в ближайшее время.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +1
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