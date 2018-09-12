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Тула присоединится к Всемирному дню чистоты

Тула присоединится к Всемирному дню чистоты

В субботу, 15 сентября, в городе пройдёт акция «Сделаем!», цель которой – очистить улицы от мусора.

«Сделаем» – это гражданский проект, объединяющий общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора. В Тульской области создана команда организаторов, в состав которой вошли активные жители нашего региона. Благодаря их усилиям, в 12 муниципальных образованиях пройдет 18 уборок.

Организаторы обещают соревновательный момент для участников – по итогам уборок будут выбраны команды победителей, собравшие наибольшее количество мусора. Победители получат подарки от партнеров мероприятия.

В Туле будут организованы уборки на четырёх площадках:

  • Поселок Косая Гора, Березовая роща. Участники встречаются в 9.45 возле дома № 16 по ул. Луговой. Контактное лицо: Екатерина Олейник, 8(953)184-95-54.
  • Поселок Косая Гора, пруд «Стрельбище». Участники встречаются в 9.45 возле дома № 4 по ул. Латинской. Нужны взрослые от 18 лет. Контактное лицо: Алла Макарова, 8(920)274-67-49.
  • Парк Обороны Тулы. Участники встречаются в 9.45, возле мемориальной доски маршалу Жукову, напротив дома № 6 по одноименной улице. Контактное лицо: Ольга Мельшиян, 8(920)775-01-88.
  • Рогожинский парк. Участники встречаются в 10.00, по адресу: ул. Тимирязева, д. 101 к. 7. Контактное лицо: Анна Новикова, 8(910)168-14-30.

Подробные координаты можно найти на карте уборок Тульской области. В рамках проекта в регионе проходит тематические флешмоб #сделаемвтуле. Стать участником  просто: убрал мусор – сфотографировал – выложил в социальные сети с хэштегами #сделаемтула #сделаемтульскаяобласть

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +1
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