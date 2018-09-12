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Ремонт ясногорской районной поликлиники начнется в сентябре
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ремонт ясногорской районной поликлиники начнется в сентябре

Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных региональному минздраву.

12 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках визита в Ясногорский район посетил больницу. Глава региона осмотрел помещения и медицинские кабинеты, пообщался с персоналом и жителями района.

Губернатор отметил, что ему поступило множество жалоб на работу медучреждения от ясногорцев. Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений по исправлению ситуации, данных им региональному министерству здравоохранения.

В частности, проблема нехватки узких специалистов решается за счет выездных приемов медиков из областных учреждений здравоохранения. По просьбе жителей района увеличены часы работы рентген-кабинета. В смотровом кабинете проводится полный осмотр на предмет злокачественных образований. В случае их обнаружения пациент будет направлен к профильному специалисту.

В поликлинике внедряются бережливые технологии, организована возможность предварительной записи через инфомат, портал gosuslugi.ru или сайт «Доктор71» и контактный центр.

Алексей Дюмин обратил внимание министра здравоохранения Андрея Третьякова на то, что здание больницы находится в плохом состоянии и требует ремонта. Руководитель областного минздрава доложил, что начало ремонта поликлиники запланировано на сентябрь 2018 года: будет полностью отремонтирована входная группа, заменены пандус и все окна, сделан косметический ремонт в кабинетах и коридорах, санитарных комнатах.

- Прошу взять на личный контроль проведение ремонта в поликлинике и ежемесячно докладывать мне о ходе работ. Также держите на контроле вопросы привлечения в больницу квалифицированных кадров, — поручил Алексей Дюмин министру здравоохранения.

Губернатор попросил ясногорцев сообщать обо всех проблемных вопросах и замечаниях.

Глава региона также поблагодарил президента Тульской областной клинической больницы, советника министра здравоохранения Александра Симонова за подключение к решению проблемных вопросов, связанных с ясногорской больницей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:58 +3
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