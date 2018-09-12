Туляков ждут насыщенные выходные на Казанской набережной

Фото из архива MySlo

Для жителей и гостей Тулы на городской набережной будут организованы нескучные выходные. Запланированы массовые мероприятия для детей и взрослых.

В пятницу, 14 сентября, с 15 до 17 часов в крытом амфитеатре будет работать игротека для всех желающих. В 15.00 и 17.00 состоится экскурсия по историческому центру Тулы – сбор у Башни водяных ворот за пять минут до начала. С 18.00 до 21.00 на сцене набережной пройдёт вечер джаза.

В субботу, в 9.00, на спортплощадке пройдёт открытая тренировка по кроссфиту, а в 10.00 – функциональный тренинг «Буд-кемп». Участникам необходимо иметь при себе коврики и спортивную форму. В субботу и воскресенье, с 12 до 17 часов в беседке около кофейни пройдёт мастер-класс по изготовлению значка.

Там же, в субботу и воскресенье, в 14.00, будет работать школа английского языка для детей. В 16 часов в беседке у детской площадки состоится квест-игра для юных туляков. С 18.00 до 21.00 на сцене набережной пройдут спектакли, выступления уличных артистов и мастер-классы.

16 сентября, с 9.00 до 11.00 на спортплощадке – стрейтчинг и функциональный тренинг. В 11.00 в крытом амфитеатре – фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника. С 17 до 20 часов на сцене – буги-вуги вечеринка и танцевальные мастер-классы.

Также в выходные дни будут работать прокат велосипедов, самокатов, сигвеев, а также велотакси и точки общепита.