новости
новости
Регистрация
Туляков ждут насыщенные выходные на Казанской набережной
Фото из архива MySlo

Туляков ждут насыщенные выходные на Казанской набережной

На новой городской площадке пройдут экскурсии, квесты и мастер-классы.

Для жителей и гостей Тулы на городской набережной будут организованы нескучные выходные. Запланированы массовые мероприятия для детей и взрослых.

В пятницу, 14 сентября, с 15 до 17 часов в крытом амфитеатре будет работать игротека для всех желающих. В 15.00 и 17.00 состоится экскурсия по историческому центру Тулы – сбор у Башни водяных ворот за пять минут до начала. С 18.00 до 21.00 на сцене набережной пройдёт вечер джаза.

В субботу, в 9.00, на спортплощадке пройдёт открытая тренировка по кроссфиту, а в 10.00 – функциональный тренинг «Буд-кемп». Участникам необходимо иметь при себе коврики и спортивную форму. В субботу и воскресенье, с 12 до 17 часов в беседке около кофейни пройдёт мастер-класс по изготовлению значка.

Там же, в субботу и воскресенье, в 14.00, будет работать школа английского языка для детей. В 16 часов в беседке у детской площадки состоится квест-игра для юных туляков. С 18.00 до 21.00 на сцене набережной пройдут спектакли, выступления уличных артистов и мастер-классы.

16 сентября, с 9.00 до 11.00 на спортплощадке – стрейтчинг и функциональный тренинг. В 11.00 в крытом амфитеатре – фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника. С 17 до 20 часов на сцене – буги-вуги вечеринка и танцевальные мастер-классы.

Также в выходные дни будут работать прокат велосипедов, самокатов, сигвеев, а также велотакси и точки общепита.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
выходные на набережнойразвлекательная программаКазанская набережнаятульская набережная
Место
ТулаТульская набережная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорске планируют построить современный ФОК
В Ясногорске планируют построить современный ФОК
Блестящая пыль на Осиновой Горе: Роспотребнадзор не нашел нарушений
Блестящая пыль на Осиновой Горе: Роспотребнадзор не нашел нарушений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.