Фото и видео Алексея Пирязева.
Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов
Участники проходят суровые испытания.
Сегодня, в день города, в Туле на площади Ленина в 13-й раз проходит чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы». Всего участников 14, среди них три девушки. Атлеты приехали из Москвы, Орла и Тулы.
Организаторы — Федерация тяжелой атлетики Тульской области и общественная организация «Спортклуб «Андрей».
Андрей Георгиевич Павловский рассказал корреспонденту Myslo, какие испытания проходят участники.
- Это жим викингов, лестница силы, эстафета (бег с коромыслом, окантовка колеса), карусель и тяга авто. Победители и призеры получат денежные призы.
На момент публикации новости участники соревнуются в эстафете.
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