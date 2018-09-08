Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов

Фото и видео Алексея Пирязева.

Сегодня, в день города, в Туле на площади Ленина в 13-й раз проходит чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы». Всего участников 14, среди них три девушки. Атлеты приехали из Москвы, Орла и Тулы.

Организаторы — Федерация тяжелой атлетики Тульской области и общественная организация «Спортклуб «Андрей».

Андрей Георгиевич Павловский рассказал корреспонденту Myslo, какие испытания проходят участники.

- Это жим викингов, лестница силы, эстафета (бег с коромыслом, окантовка колеса), карусель и тяга авто. Победители и призеры получат денежные призы.

На момент публикации новости участники соревнуются в эстафете.