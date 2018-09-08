новости
новости
Регистрация
Туляк незаконно зарегистрировал у себя 100 иностранцев из четырех государств

Туляк незаконно зарегистрировал у себя 100 иностранцев из четырех государств

Полицейские в Туле зафиксировали факт нарушения миграционного законодательства.

Участковые уполномоченные полиции в Туле выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, 21-летний неработающий ранее судимый мужчина зарегистрировал в квартире 100 иностранных граждан из 4 различных государств. При этом туляк никому не предоставил мест для проживания.

Подозреваемый признался в противоправном деянии. В УМВД России по городу Туле проводится работа по выяснению всех деталей нарушения миграционного законодательства.

 

сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Событие
миграционное законодательствофиктивная регистрация
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин посетил «Тульское торжище»
Алексей Дюмин посетил «Тульское торжище»
Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов
Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.