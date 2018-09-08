Туляк незаконно зарегистрировал у себя 100 иностранцев из четырех государств

Участковые уполномоченные полиции в Туле выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, 21-летний неработающий ранее судимый мужчина зарегистрировал в квартире 100 иностранных граждан из 4 различных государств. При этом туляк никому не предоставил мест для проживания.

Подозреваемый признался в противоправном деянии. В УМВД России по городу Туле проводится работа по выяснению всех деталей нарушения миграционного законодательства.