Соседские войны в Туле: могут ли ваши дети играть на чужой детской площадке?

В Советском округе по ул. Революции, 35 повесили замок на спортплощадку. Жильцы соседнего дома негодуют: неужели это для того, чтобы не пускать «чужих» детей?

Частная собственность или ремонт?

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 2 по ул. Халтурина.

– В Советском районе Тулы во дворе домов по адресу ул. Халтурина, 2 и ул. Революции, 35 кто-то из жителей закрыл доступ на спортивную детскую площадку (повесили замок на клетку). У кого находятся ключи, мы не знаем, объявления нигде не висит, — пишет Марина. — Примерно с 22 августа площадка постоянно закрыта. Дети нашего двора и других близлежащих домов не могут поиграть в футбол, баскетбол.

Мы направили заявку о проблеме на портал «Открытый регион», но так как в классификаторе нет подходящей темы, заявка не прошла модерацию. Созвонились с администрацией района. Ответ меня возмутил: «Данная площадка принадлежит дому № 35 по ул. Революции, так как именно их жители собирали подписи на ее установку, в связи с этим дети дома № 2 по ул. Халтурина не имеют права на ней играть » .

Совсем недавно читала статьи про то, что жители некоторых домов угрожают детям из соседних дворов из-за того, что они играют на их детских площадках. Удивлялась, какой же это абсурд (ребятишки именно играют, не ломают оборудование, не буянят, не пьют, не курят). Но когда услышала сегодня ответ от сотрудника городского административного учреждения «Ваши дети не имеют права играть на площадке чужого дома», очень возмутилась.

Хотелось бы все-таки понять, где же истина?

В главном теруправлении по Советскому округу подтвердили, что детская и спортивная площадки действительно находятся на земельном участке, принадлежащем жильцам, кроме того, жильцы платят за обслуживание оборудования.

В пресс-службе администрации Тулы на запрос Myslo пояснили, что спортплощадку закрыли не «из вредности»:

– На площадке неисправно игровое оборудование, что может нанести ущерб детям и взрослым во время пользования площадкой. Именно поэтому площадка пока закрыта. Подрядчик будет устранять недочеты, после чего площадку откроют.

Но если с этой площадкой оказалось всё более или менее понятно, то что делать с остальными?

«Уходите и гуляйте в своем дворе!»

Это было всегда. Много лет назад, когда о частной собственности жильцов многоквартирных домов никто слыхом не слыхивал, всегда находилась бабуля, гоняющая «чужих» детей прочь со своего двора. И сейчас, когда собственники квартир массово оформляют землю под домами и владеют ею на правах коллективной собственности, эта проблема актуальна как никогда.

Недавно Myslo писал о скандале во дворе дома № 1 по ул. Пионерской в Туле. Мальчишки из соседнего двора приехали на велосипедах поиграть на новенькой детской площадке. Одна из жительниц новостройки стала выгонять их, отобрала у одного из них велосипед и угрожала «облить кислотой», если мальчишки придут сюда еще раз.

В конфликте разбирались полиция и уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова.

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев – Сообщение о происшествии на улице Пионерской было зарегистрировано в отделе полиции «Центральный». Личность женщины, изображённой на видео, установлена. С ней и другими жильцами дома проведены профилактические беседы о недопустимости подобного поведения в отношении несовершеннолетних. Работа по выяснению обстоятельств случившегося продолжается.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

Наталия Зыкова – Данная детская площадка находится не на частной территории, и дети имеют полное право посещать ее, играть на ней в свободном режиме. Действия взрослого человека, который выгоняет детей с детской площадки, еще и угрожает им, я расцениваю как незаконные и недопустимые.

В прошлом году Myslo рассматривал еще один похожий случай, только в Пролетарском округе Тулы.

Как только подростки из соседнего двора появлялись на площадке, бойкая бабушка тут как тут: «Ну-ка марш отсюдова!», «Быстро к сваму дому!». Когда ребята стали снимать бабулю на камеру мобильного, она тут же дала им прозвище «корреспонденты хреновы».

Имеют ли право жильцы не пускать детей на площадки?

Спросим юристов.

В прокуратуре Тульской области говорят, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и проводить проверки по жалобам жителей. Да, по закону, собственники имеют право сами распоряжаться имуществом дома и участком земли. Главное, чтобы не было зафиксировано злоупотребления правом. В любом случае можно и нужно узнать, кому принадлежит земля, на которой расположена площадка, кому принадлежит оборудование, расположенное на ней, и только тогда делать выводы.

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество МКД, в том числе и земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Что касается вышеописанного дома № 35 по ул. Революции – из публичной кадастровой карты следует, что участок, на котором расположена площадка, находится в собственности жильцов:

Юрист Myslo Евгений Черников:

Евгений Черников – Участок земли, на котором расположен дом, находится в собственности жильцов. Право собственности — одно из основополагающих в российском праве. Именно собственники (в данном случае — путем общего собрания) решают, в каком режиме и кто будет пользоваться их детской площадкой. Так что если жители на собрании решили бы сами закрыть спортплощадку на замок, они были бы правы.

А вы как думаете? Как быть в случаях, когда новенькую площадку власти ставят в одном дворе, подразумевая, что она послужит детям из других домов, а потом выясняется, что оборудование принадлежит только одному дому? Пробелы в законодательстве? Что делать, если во дворе вашего дома нет места для детской площадки, а с соседней детей выгоняют?

На этот счет у юристов однозначное мнение:

– Кому-то это кажется несправедливым. Однако вам же не приходит в голову пойти гулять в чей-то огород? С многоквартирным домом та же ситуация. И даже если детская площадка или спортплощадка были установлены администрацией по программе благоустройства или по какой-то другой программе, власти обычно передают оборудование в собственность жильцов дома, на территории которого оно установлено. Соответственно, решать, закрывать площадку или нет — прерогатива жильцов ЭТОГО дома, – говорит Евгений Черников.