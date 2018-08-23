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В Туле женщина выгоняет подростков с детской площадки и угрожает облить их кислотой: видео
Кадр из видео.

В Туле женщина выгоняет подростков с детской площадки и угрожает облить их кислотой: видео

Туляки прислали в редакцию видео конфликта немолодой женщины, слишком резво «обороняющей» детскую площадку от ребятишек.

Скандал во дворе дома № 1 по ул. Пионерской произошел днем 23 августа. Мальчишки из соседнего двора приехали на велосипедах поиграть на новенькой детской площадке. Одной из жительниц этой новостройки такой расклад не понравился, и она решила: раз дети не из этого двора, значит, на площадке им делать нечего.

– Дети вели себя хорошо, никому не мешали, ничего плохого не делали, — рассказали жильцы дома. — Она начала выгонять их просто за то, что они не живут в этом доме.

«Активистка» разошлась не на шутку и перешла все границы: отобрала у одного из подростков велосипед, грозилась вызвать полицию и сказать, что якобы ребята «курили наркотики», а потом и вовсе перешла на угрозы: «Еще раз придешь, я тебя кислотой оболью!» Кажется, это уже перебор…

Женщину не смутило и то, что в ситуацию пытался вмешаться взрослый мужчина, тоже, видимо, сосед, – она только рукой махнула.

Как рассказали жители дома, у них есть инициативная группа товарищей, которая на самом деле выступает против «чужих во дворе»:

– Они все хотят отгородить дом от всех чужих, на барьеры и забор деньги собирали, причём тех, кто не скинется, обещали не пускать. Весело у нас тут!

Смотрим видео:

 

В прошлом году Myslo уже писал о подобном конфликте в Пролетарском округе Тулы. Подробности — в материале «Корреспонденты хреновы».

Как только подростки появляются на площадке, женщина тут как тут: «Ну-ка марш отсюдова!», «А еще майку с Путиным надел, нахал бессовестный», «Быстро к сваму дому!», «Снимают они! Корреспонденты хреновы!».

А как вы считаете, имеют ли право вот такие жильцы не пускать детей на площадки? Пишите в комментариях.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:23 +16
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