Тульский музей оружия попал в десятку самых популярных музеев страны
Рейтинг подготовил туристический портал TripAdvisor.
Туристический ресурс TripAdvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших музеев России Travellers’ Choice-2018. Список самых популярных музеев был составлен по результатам голосования туристов.
Тульский музей оружия занял шестую строчку списка, пропустив вперед питерские Эрмитаж и Музей Фаберже и московские Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, Царицыно и Оружейную палату.
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