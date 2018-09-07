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Тульский музей оружия попал в десятку самых популярных музеев страны

Тульский музей оружия попал в десятку самых популярных музеев страны

Рейтинг подготовил туристический портал TripAdvisor.

Туристический ресурс TripAdvisor опубликовал ежегодный рейтинг лучших музеев России Travellers’ Choice-2018. Список самых популярных музеев был составлен по результатам голосования туристов.

Тульский музей оружия занял шестую строчку списка, пропустив вперед питерские Эрмитаж и Музей Фаберже и московские Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, Царицыно и Оружейную палату.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:18 +2
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