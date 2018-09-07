Погорельцы с пр. Ленина просят туляков о помощи

Фото из архива Myslo.

В результате страшного пожара сгорела вся мебель, выбиты окна и двери.

4 сентября в Туле на проспекте Ленина, 135 произошел серьезный пожар. Огонь с квартиры, расположенной на седьмом этаже, перекинулся еще на три балкона. Пожар повредил комнаты в пяти квартирах.

Больше всего пострадала квартира на седьмом этаже — зал выгорел полностью. Сгорела вся мебель, в квартире выбиты окна и двери.

В квартире живет многодетная семья, самим восстановить всё, что сгорело, им не под силу.

Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным:

– Нам нужны кровати, столы, стулья, окна и двери. Будем благодарны за любую помощь! — говорит хозяйка квартиры Лариса Викторовна Васильева.

Ее телефон 8-950-920-45-27.