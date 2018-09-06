В Туле в жилой дом врезался троллейбус: фото

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Среди пострадавших – один человек находился в доме в момент аварии.

Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса произошло сегодня вечером около десяти часов на улице Дм. Ульянова в Туле. Сообщение об аварии в Единую службу спасения-112 поступило в 22:12.

«Троллейбус врезался в пятиэтажный дом», — сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Троллейбус врезался в жилой дом задней частью. Из-за чего так произошло сейчас уточняется.

По данным ведомства, в салоне общественного транспорта пострадали два человека. Кроме этого была травмирована бабушка, находившаяся в квартире, в которую врезался троллейбус.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники УГИБДД выясняют все причины и обстоятельства ДТП.