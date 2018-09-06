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На улице Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус врезался в пятиэтажку
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус врезался в пятиэтажку

В аварии пострадали три человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства выясняются.

Как стало известно Myslo, в 22.12, на улице Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП с участием троллейбуса, который врезался в пятиэтажный дом.

Как уточнил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, при столкновении пострадали три человека – пожилая жительница одной из квартир и два пассажира троллейбуса.

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД, все причины и обстоятельства аварии выясняются. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:36 +3
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Место
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