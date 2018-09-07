В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП

фото Дмитрия Дзюбина.

Предположительно, авария произошла из-за того, что у водителя троллейбуса случился сердечный приступ

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов 6 сентября на улице Дм. Ульянова в Туле. Точные обстоятельства выясняют сотрудники УГИБДД.

По одной из версий, троллейбус двигался вверх по Дм. Ульянова. Внезапно водитель почувствовал себя плохо – случился сердечный приступ. Доехав до конца дома №10, водитель потерял сознание, и троллейбус начал откатываться назад, выехав на встречную полосу. В салоне в этот момент находились пассажиры.

Скатываясь с горки, общественный транспорт набрал скорость и врезался в пятиэтажный дом №13. Удар был такой силы, что стена дома оказалась пробита насквозь.

Снаружи дыра выглядит достаточно скромно – внутри одна из комнат пострадавшей квартиры буквально завалена разрушенной кирпичной кладкой.

Также от удара повело внутреннюю стену. Это наглядно демонстрирует изогнутая потолочная плитка.

В момент ДТП дома в соседней комнате находилась 90-летняя женщина.

Как таковых травм она не получила, но помощь медиков ей все же понадобилась – от испуга у нее поднялось давление.

Кроме этого помощь понадобилась и двум пассажирам троллейбуса.

Водитель троллейбуса госпитализирован. Предположительно, он находится в реанимации.

На месте работают сотрудники спасатели ЕДДС.