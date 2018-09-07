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В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП
фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП

Предположительно, авария произошла из-за того, что у водителя троллейбуса случился сердечный приступ

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов 6 сентября на улице Дм. Ульянова в Туле. Точные обстоятельства выясняют сотрудники УГИБДД.

По одной из версий, троллейбус двигался вверх по Дм. Ульянова. Внезапно водитель почувствовал себя плохо – случился сердечный приступ. Доехав до конца дома №10, водитель потерял сознание, и троллейбус начал откатываться назад, выехав на встречную полосу. В салоне в этот момент находились пассажиры.

Скатываясь с горки, общественный транспорт набрал скорость и врезался в пятиэтажный дом №13. Удар был такой силы, что стена дома оказалась пробита насквозь. 

Снаружи дыра выглядит достаточно скромно – внутри одна из комнат пострадавшей квартиры буквально завалена разрушенной кирпичной кладкой.

Также от удара повело внутреннюю стену.  Это наглядно демонстрирует изогнутая потолочная плитка.

В момент ДТП дома в соседней комнате находилась 90-летняя женщина.

Как таковых травм она не получила, но помощь медиков ей все же понадобилась – от испуга у нее поднялось давление.

Кроме этого помощь понадобилась и двум пассажирам троллейбуса.

Водитель троллейбуса госпитализирован. Предположительно, он находится в реанимации. 

На месте работают сотрудники спасатели ЕДДС. 

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В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 1
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 2
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 3
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 4
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 5
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 6
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 7
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 8
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 9
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 10
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 11
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 12
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 13
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 14
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 01:29 +1
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