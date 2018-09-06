В День города в Туле ограничат продажу алкоголя

8 сентября 2018 года в городе Туле на площади Ленина с 9.00 до 22.00, на Казанской набережной Упы с 11.00 до 22.00, на Пролетарской набережной Упы с 14.00 до 22.00 проводятся массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню Тульской области и Дню города Тулы.

В соответствии с законом* на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Администрация города Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от мест проведения массовых мероприятий, информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 8 сентября 2018 года в течение всего дня.