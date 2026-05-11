Соседям и администрации Зареченского округа Тулы приходится раз за разом убирать земляные валы.

Фото Сергея Д.

На улице Курковой пешеходную дорожку у частного сектора регулярно перегораживает странная дорожная неровность — земляная насыпь на свежем асфальте.

По словам очевидцев, местные жители делают ее сами. Для чего — не уточняется По одной из версий, это — защита от самокатчиков.

Другие же туляки с таким поворотом не согласны и земляного «лежачего полицейского» убирали своими силами. А потом еще и пожаловались в администрацию города, с просьбой провести с самопальными дорожниками беседу.

На прошлой неделе сотрудники администрации Зареченского округа выехали на место и разъяснили жителям Курковой улицы, что такие «земляные валы» на пешеходных дорожках незаконны. Сейчас препятствия устранены.

Как рассказала Myslo туляк Сергей Д., пару лет назад он столкнулся с такими же самодельными неровностями на Литейной в частном секторе.

«Был такой же инцидент неприятный, в частном секторе налепили на тротуар лежачих полицейских из раствора. Жители там были очень агрессивными, орали на велосипедистов, и, собственно, эти препятствия — и есть защита от двухколесных. Но жителям нужно знать, что такие неровности незаконны!»