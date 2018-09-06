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Вырубают деревья: рядом со школой №21 в Туле появится парковка

Вырубают деревья: рядом со школой №21 в Туле появится парковка

Работы ведутся по просьбе родителей учеников школы и жителей расположенных рядом домов.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома №33, расположенного на улице Степанова напротив школы №21. Она сообщила, что третий день рабочие спиливают растущие у школы деревья.

Глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков пояснил, что деревья спиливает подрядчик. После этого на месте деревьев будет обустроена парковка для школы. 

Также он отметил, что инициатором оборудования парковки стали жители расположенных рядом домов и родителей учеников школы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:40 +1
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