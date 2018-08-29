Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаемся 2 сентября!
Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют III фестиваль для школьников.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник.
Гвоздем фестиваля станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку.
У нас уже есть 22 команды. Список здесь. Регистрация продолжится непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.
Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук. Команда, которая займет второе место, получит планшет. Это приз от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.
За третье место команда получит замечательный приз — сертификат на 10 тысяч рублей, чтобы отметить нестандартно детский праздник в музее занимательных наук «Экспериментория». Это огромное царство науки — не скучной, а очень увлекательной, в котором каждый взрослый ощутит себя ребёнком, а каждый ребёнок «оторвётся» на все сто.
На протяжении всего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.
Детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — вас ждет бесплатный большой надувной батут и мягкая зона для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
Компания «Ростелеком» проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
Партнер праздника «Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов!
Компания дарит всем участникам «Школодрома-2018» сертификат на первые три бесплатных занятия в малой Академии ШАГ!
А школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su покажет целое шоу с настоящим трансформером, роботами и розыгрышем ценных призов! Победителям «Школодрома», занявшим 2-е и 3-е место, достанутся сертификаты на годовое обучение в школе программирования Ikids.Su.
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
Интересные викторины и квесты приготовил для всех партнер праздника — творческий индустриальный кластер «Октава».
- Официальный партнер «Школодрома-2018» — компании «СПАР» и «Тульский мясокомбинат» — приготовили для конкурсов много вкусных колбас. На празднике можно будет подкрепиться хот-догами и напитками от ТМК. А в эстафете от кафе Вкуснофф выиграть сертификат на 2 000 рублей в кафе. Для знатоков литературы компания «СПАР» проведет интеллектуальный конкурс. Победившему достанется подарочная карта «СПАР» на 1 000 рублей.
- Официальный партнер Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф. Для участников праздника ЖК «Петровский квартал» откроет площадку игр советского детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Всех участников ждут подарки и сувениры от партнера.
- Официальный партнер Автосалон «Лада Тула» на Рязанской. Для участников автосалон подготовит: фотозону самого народного автомобиля, аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» с веселыми играми, мастер-класс по созданию ароматизаторов, зону настольных игр для всей семьи.
- Официальный спонсор мероприятия «Воловский бройлер» проведёт конкурс «Меняем деньги на знания!». За ответ на вопрос школьной программы можно получить сертификаты на 100 рублей и купить на них продукцию в магазинах «Своя» и «Ясна».
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: кавер-группа «Пряник Band», Леди Ксю, группа Stressor, Стас Море Даньшин, Михаил Гришин, танцевальные коллективы НЕО и ВМ1.
А вести праздник будут замечательные ведущие Евгений Ребров и Юлия Гришина.
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела.
Для мальчишек и девчонок — любителей техники — специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней! Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
- Сладкий спонсор нашего мероприятия — компания «Инмарко», лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Мороженое от «Инмарко» — это знак качества, вкусное и полезное лакомство.
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!