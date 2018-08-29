Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаемся 2 сентября!

Фото участников фестиваля и из архива «Слободы».

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют III фестиваль для школьников.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник.

Гвоздем фестиваля станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку.

У нас уже есть 22 команды. Список здесь. Регистрация продолжится непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук. Команда, которая займет второе место, получит планшет. Это приз от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

За третье место команда получит замечательный приз — сертификат на 10 тысяч рублей, чтобы отметить нестандартно детский праздник в музее занимательных наук «Экспериментория». Это огромное царство науки — не скучной, а очень увлекательной, в котором каждый взрослый ощутит себя ребёнком, а каждый ребёнок «оторвётся» на все сто.

На протяжении всего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.

Детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — вас ждет бесплатный большой надувной батут и мягкая зона для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.

Компания «Ростелеком» проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!

Партнер праздника «Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов!

Компания дарит всем участникам «Школодрома-2018» сертификат на первые три бесплатных занятия в малой Академии ШАГ!

А школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su покажет целое шоу с настоящим трансформером, роботами и розыгрышем ценных призов! Победителям «Школодрома», занявшим 2-е и 3-е место, достанутся сертификаты на годовое обучение в школе программирования Ikids.Su.

Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Интересные викторины и квесты приготовил для всех партнер праздника — творческий индустриальный кластер «Октава».

Партнеры фестиваля

Официальный партнер «Школодрома-2018» — компании «СПАР» и «Тульский мясокомбинат» — приготовили для конкурсов много вкусных колбас. На празднике можно будет подкрепиться хот-догами и напитками от ТМК. А в эстафете от кафе Вкуснофф выиграть сертификат на 2 000 рублей в кафе. Для знатоков литературы компания «СПАР» проведет интеллектуальный конкурс. Победившему достанется подарочная карта «СПАР» на 1 000 рублей.

много вкусных колбас. На празднике можно будет подкрепиться хот-догами и напитками от ТМК. А в эстафете от кафе Вкуснофф выиграть сертификат на 2 000 рублей в кафе. Для знатоков литературы компания «СПАР» проведет интеллектуальный конкурс. Победившему достанется подарочная карта «СПАР» на 1 000 рублей. Официальный партнер Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф. Для участников праздника ЖК «Петровский квартал» откроет площадку игр советского детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Всех участников ждут подарки и сувениры от партнера.

Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф. Для участников праздника ЖК «Петровский квартал» откроет площадку игр советского детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Всех участников ждут подарки и сувениры от партнера. Официальный партнер Автосалон «Лада Тула» на Рязанской. Для участников автосалон подготовит: фотозону самого народного автомобиля, аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» с веселыми играми, мастер-класс по созданию ароматизаторов, зону настольных игр для всей семьи.

Для участников автосалон подготовит: фотозону самого народного автомобиля, аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» с веселыми играми, мастер-класс по созданию ароматизаторов, зону настольных игр для всей семьи. Официальный спонсор мероприятия «Воловский бройлер» проведёт конкурс «Меняем деньги на знания!». За ответ на вопрос школьной программы можно получить сертификаты на 100 рублей и купить на них продукцию в магазинах «Своя» и «Ясна».

Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: кавер-группа «Пряник Band», Леди Ксю, группа Stressor, Стас Море Даньшин, Михаил Гришин, танцевальные коллективы НЕО и ВМ1.

А вести праздник будут замечательные ведущие Евгений Ребров и Юлия Гришина.

Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела.

Для мальчишек и девчонок — любителей техники — специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней! Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.

Сладкий спонсор нашего мероприятия — компания «Инмарко», лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Мороженое от «Инмарко» — это знак качества, вкусное и полезное лакомство.