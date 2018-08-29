Киреевский ветсанутильзавод незаконно сбрасывал вредные вещества в реку Вьевку

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей села Кошино и станции Присады Киреевского района.

ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» заподозрили в нарушении ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства проведена проверка производственной деятельности.

Проверкой установлено, что в нарушение закона предприятие осуществляет сброс вредных веществ с эксплуатируемых очистных сооружений в реку Вьевка в отсутствие установленных нормативов допустимых сбросов и без разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, не обеспечено своевременное проведение работ по благоустройству территории промышленной площадки (чистой зоны) предприятия, свободной от застройки: часть территории не имеет твердого покрытия, имеются ямы, трещины, местами твердое покрытие отсутствует до щебеночной основы, что может способствовать загрязнению территории стоками, опасными отходами и не обеспечивает охраны среды обитания.

По результатам проверки в отношении должностного лица предприятия вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.