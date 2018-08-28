В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств

– В процессе разработки проекта были учтены все пожелания педагогов и воспитанников нашей школы искусств. В отремонтированном зрительном зале, рассчитанном на 130 мест, появились новые удобные кресла и большая сцена для выступлений наших воспитанников.

В зале создана комфортная шумопоглощающая и звукоотражающая среда. Установленная в зале вентиляция оснащена шумопоглотителями, это даст возможность использовать его не только для учебных занятий и репетиций, но и для проведения конференций, совещаний и встреч с жителями. А окно на сцене добавит естественного освещения и предоставит возможность «поиграть» светом.

В скором времени у нас появится современный проектор для широкополосного экрана 4×2 м. Это станет возрождением нашего кинозала.

Капитальный ремонт прошел и во всех комнатах для занятий. Так, в хореографическом классе были заменены перегородки и потолки.

На полу появилось специальное покрытие. Полностью обновилась и вентиляционная система. Уже 15 сентября на нашей школе появится новая современная вывеска.