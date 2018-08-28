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В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств
Фото Алексея Пирязева.

В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств

Работы выполнены за счет средств Фонда развития «Перспектива» и местной администрации.

В Щекино завершается капитальный ремонт детской школы искусств. Раньше здесь располагался кинотеатр «Звезда», построенный в 1974 году, а в 1994 году здание передали учреждению дополнительного образования. Директор школы искусств Елена Стоян отмечает, что с момента постройки здание ни разу не ремонтировали.

Марина Бандурина, директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление Щекинского района»:

Марина Бандурина

– Это совместный проект, который реализовывался в рамках поручения губернатора Тульской области и местной администрации. Средства на капитальный ремонт выделены Фондом развития «Перспектива» и щекинской администрацией. За это время была проделана колоссальная работа: в здании поменяли всю электропроводку, отремонтировали комнаты для занятий, гримерки, туалеты и большой зрительный зал. Оставшиеся работы — ремонт кровли и фасада — планируется завершить уже в середине сентября. В итоге получится красивое современное здание.

Елена Стоян, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»:

Елена Стоян

– В процессе разработки проекта были учтены все пожелания педагогов и воспитанников нашей школы искусств. В отремонтированном зрительном зале, рассчитанном на 130 мест, появились новые удобные кресла и большая сцена для выступлений наших воспитанников.

В зале создана комфортная шумопоглощающая и звукоотражающая среда. Установленная в зале вентиляция оснащена шумопоглотителями, это даст возможность использовать его не только для учебных занятий и репетиций, но и для проведения конференций, совещаний и встреч с жителями. А окно на сцене добавит естественного освещения и предоставит возможность «поиграть» светом.

В скором времени у нас появится современный проектор для широкополосного экрана 4×2 м. Это станет возрождением нашего кинозала.

Капитальный ремонт прошел и во всех комнатах для занятий. Так, в хореографическом классе были заменены перегородки и потолки.

На полу появилось специальное покрытие. Полностью обновилась и вентиляционная система. Уже 15 сентября на нашей школе появится новая современная вывеска.

В щекинской школе искусств занимаются 1440 юных жителей города. Занятия проходят по шести направлениям: театральное искусство, общеэстетическая подготовка, хореография, вокал, музыкально искусство, изобразительное искусство и живопись.

По итогам прошлого сезона более 50 воспитанников школы искусств были удостоены наград межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

Светлана Миронова, жительница Щекино:

Светлана Миронова

– В этой школе занимается танцами моя внучка. Недавно она встала на пуанты. Школа искусств для многих семей в нашем городе стала вторым домом. Здесь очень талантливые педагоги, и наши дети и внуки занимаются у них с удовольствием. Раньше здесь был кинотеатр «Звезда», и мы по старой памяти называем школу «Звездочкой». От лица родителей всех учеников школы искусств я хочу сказать огромное спасибо за то, что нашли возможность выделить средства и отремонтировать нашу «Звездочку».

Подготовка к юбилейному 25-му сезону в обновленной школе искусств начнется уже в конце сентября.

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В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств , Фото: 1
В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств , Фото: 2
В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств , Фото: 3
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В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств , Фото: 11
В сентябре после капитального ремонта в Щекино откроется школа искусств , Фото: 12
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:30 +2
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