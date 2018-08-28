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Фестиваль «Школодром-2018»: Прием заявок остановлен до начала праздника!

Фестиваль «Школодром-2018»: Прием заявок остановлен до начала праздника!

На сегодняшний день на участие в семейном баттле подали заявки 22 команды. Оставшиеся восемь мы зарегистрируем непосредственно на празднике.

2 сентября в ЦПКиО пройдет большой праздник для школьников и их родителей «Школодром-2018». Организаторы праздника — газета «Слобода», портал Myslo и Центральный парк им. П. П. Белоусова.

На сегодняшний день на участие в семейном баттле за главный приз фестиваля зарегистрировались 22 команды.

Из-за слишком большого количества команд мы вынуждены приостановить регистрацию до праздника. Всего команд будет 30, поэтому оставшиеся восемь семей смогут зарегистрироваться непосредственно перед началом праздника.

Не успели подать заявку? Не огорчайтесь! Мы зарегистрируем вас прямо на фестивале.

Напомним, регистрация команд пройдет 2 сентября, в воскресенье, с 13.00 до 13.30 у палатки организаторов (главная сцена парка у фонтана).

Представляем вам команды, которые прислали свои заявки. Начнем с «новичков», приславших письма сегодня:

команда «Агенты 007»

Это участники прошлых «Школодромов», уже нам знакомые.

Девиз: «Мы агенты 007, далеко до нас вам всем».

Состав:

  • Антипова Вероника, ученица 7 класса МБОУ «ЦО №1» — капитан,
  • Антипова Татьяна (мама).

О капитане. Увлекается математикой, ментальной арифметикой.

команда «пилигримы»
В этой команде четыре человека, очень разных по характеру, но одинаково любящих путешествовать. Именно поэтому они и назвали свою команду «Пилигримы». Девиз: «Идём вперёд и радуемся жизни!»
 

Состав команды:
  • Капитан — артистичный и суперэнергичный школьник Короленко Кирилл. Переходит в четвертый класс лицея искусств, очень любит петь, разыгрывать сценки. Отличается коммуникабельностью и сообразительностью.
  • Папа капитана — Короленко Степан Юрьевич.
  • Тётушка капитана — Дериглазова Елена Юрьевна.
  • Двоюродный брат капитана — школьник Дериглазов Егор. Он увлекается футболом и рыбалкой. Всей душой Егор болеет за тульский «Арсенал». Очень любит читать книги и собирать конструктор.
команда «туляки»
Девиз: «Тула — мы, Тула — я, Тула — родина моя».

Состав команды семьи Хромовых:
  • Капитан — Миша, 11 лет от роду. Ему нравится плавать, играть в футбол и обыгрывать папу в шахматы.
  • Мама Света — человек добрый и ответственный. С удовольствием катается на роликах и велосипеде.
  • Папа Юра — характер далеко не нордический, но когда проигрывает сыну в шахматы — радуется. С удовольствием катается летом на велосипеде, а зимой — на лыжах.
Команда «Удачная семья»

Участники команды:

  • 11-летний Анатолий Попко, ученик 5-го класса ЦО №20 (капитан);
  • Елена Анатольевна Тужилкина, мама капитана;
  • Наталья Попко, сестра капитана.

Девиз команды «Удачная семья»: «Нам нужна всегда удача, только так, а не иначе!»

кто еще в деле?

«Улыбка» (семья Веремеенко)

«Кузнецы счастья» (семья Кузнецовых)

«Три богатыря и Золушка» (Прасоловы)

«Оптимисты» (Щадиловы)

«Аврора» (семья Перерва)

«Проходные пешки» (Трухановы)

«Папочка и дамочки» (Якунины)

«Супердевчонки» (Епифановы)

«Апельсинка» (Громовы)

«4К» (Ксенофонтовы-Кирмель)

Afoninteam71 (Афонины)

«Веселая семейка» (Денисовы)

«Шнурки» (Кузнецовы)

«Радуга» (Синяевы)

«Сталкер» (семья Гордуз)

«Совята» (Трусовы)

«Князевы, вперед!» (Князевы)

«Сентябринки» (Беликовы-Колесниковы)

 

 

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