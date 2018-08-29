Что ждет тульских школьников в новом учебном году?

Фото Алексея Пирязева.

Например, в этом году свои двери откроют Центр поддержки одаренных детей и первая за десятилетия новая школа.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил 2018-й Годом образования и новых знаний, поэтому наступающий учебный год готовит для школьников и их родителей много приятных сюрпризов.

Министр образования Тульской области:

Оксана Осташко - В этом году в регионе откроются 842 учреждения: школы, детсады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования. Впервые за десятилетия в Туле откроется новая современная школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой. Новые современные учебные заведения нужны областному центру, тем более в районах, которые сейчас активно застраиваются, где проживает много семей с детьми. Но, хочу отметить, дополнительные места в школах создаются не только за счет строительства — на эти цели также предусмотрены средства в региональной программе. В прошлом году в школах Тулы, Новомосковска и Белева было введено в эксплуатацию 139 дополнительных мест, в этом году открывается еще 120 мест в Ефремове, Плавске и Киреевске.

Одним из знаковых событий этого года станет открытие Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого, в состав которого входит Центр поддержки одаренных детей.



Он откроется во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

В комплексе при поддержке ведущих вузов региона будут внедряться новые инновационные технологии обучения и, самое главное, – появится ряд социокультурных и творческих направлений. Комплекс откроется 3 сентября 2018 года, в год 190-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Но уже в августе на базе пансиона Центра прошли две летние смены профильной школы «Академия достижений в Год образования и новых знаний». По результатам смен были сформированы 9-й и 10-й класс по естественно-научному и гуманитарному направлениям.

Технопарки – в каждую школу

И после уроков школьникам не придется скучать. В Тульской области сейчас активно исполняется Указ Президента по охвату детей дополнительным образованием. Сейчас на развивающие занятия после школы ходят более 81000 человек.

По словам министра образования Оксаны Осташко, самым популярным уже несколько лет остается техническое направление. Поэтому создание технопарков включено в программу социально-экономического развития региона.

В Туле уже два года работает «Кванториум». В прошлом году в нем занимались 620 человек, а в этом заниматься придут уже 1400 детей. Еще два больших технопарка созданы на базе областного эколого-биологического центра в Туле и на базе Алексинского машиностроительного техникума.

Помимо этого в шести муниципальных образованиях области уже функционируют тринадцать мини-технопарков. Базируются они на территории школ и учреждений профессионального образования.

Но спрос на занятия настолько большой, что даже этих учебных заведений недостаточно, поэтому в 2018 году планируется открыть еще четыре минитехнопарка. Всего заниматься по техническим направлениям смогут 11 200 детей.

Уроки online

Теперь школьники смогут обучаться, даже находясь дома. Ученикам тульских школ доступен ресурс «Виртуальная школа» на сайте eclass.ipk-tula.ru. На нем есть ряд курсов и образовательных модулей. Ресурс разработан региональным Институтом повышения квалификации. Сейчас его основные направления – робототехника и информатика. Однако наполнение ресурса продолжается. В этом году на нем будут доступны еще несколько уникальных для области программ.

Кроме того, тульские школьники могут присоединиться к масштабному федеральному проекту «Российская электронная школа» на сайте resh.edu.ru. Здесь ребенок сможет онлайн заниматься у лучших учителей страны, слушать лекции, тренироваться на упражнениях и задачах и даже проверить свои знания на проверочных работах. Все рабочие материалы доступны на сайте абсолютно бесплатно.

Так что теперь, если по каким-то причинам ребенок пропустил занятие, школьник всегда сможет восстановить пробел в знаниях с помощью гаджета с доступом в интернет.

Школа после уроков

В 2018 году в школах стартует сразу несколько интересных проектов:

«Английский для общения» – большой проект, который затрагивает все ступени обучения. Его реализация в этом году начинается с учащихся пятых классов.

Участники проекта «Люби и знай свой отчий край» узнают много нового об истории и традициях родного края. Сейчас программа рассчитана на учащихся первых классов.



Все образовательные материалы будут также доступны в онлайн-режиме, так что дети смогут заниматься, не выходя из дома.

Самым необычным в этом году станет проект «Школа после уроков». В нем школьникам дают абсолютную свободу действий. Задача учителей – определить, чем увлекаются школьники в свободное время, и предоставить возможность заниматься тем, что ребенку особенно интересно.

Новые горизонты для студентов

Изменения коснутся и студентов учреждений профессионального образования. На бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования поступят больше шести тысяч первокурсников. Две тысячи из них будут обучаться по новым специальностям, в том числе «Мехатроника и мобильная робототехника», «Адиттивные технологии», «Технология производства изделий из полимерных материалов». Эти профессии появились в техникумах и колледжах по запросу крупных тульских промышленных предприятий. А значит, выпускники таких специальностей в будущем будут успешно трудоустроены.

2018/2019 учебный год в цифрах

842 образовательных учреждения Тульской области откроют свои двери 1 сентября 2018 года.

136,8 тысячи детей примут школы Тульской области в 2018 году.

2000 студентов приступят к обучению по новым специальностям среднего профессионального образования.

64,3 тысячи дошколят пойдут в дошкольные учреждения Тульского региона в этом году.

5880 детей в регионе впервые пойдут в детский сад в этом году.

11,2 тысячи учеников в 2018 году смогут заниматься по техническим направлениям в системе дополнительного образования.