С начала года в Тульской области насчитали 136 вшивых детей

Согласно данным ведомства, за 7 месяцев 2018 года в Тульской области зарегистрировано 182 случая педикулеза, из них у детей — 136 случаев. К слову, в прошлом году вшивых в регионе было больше (за 7 мес. 267 случаев, среди детей — 192 случая).



В Роспотребнадзоре отмечают, что педикулез распространен повсеместно, преобладая среди населения с низким социально-экономическим и культурным уровнем жизни.



Инкубационный период — около недели и более. С момента заражения до первичного дискомфорта и появления первых признаков вшей и гнид проходит от 6 до 12 дней.



что делать, если нашли вшей

При обнаружении как жизнеспособных, так и нежизнеспособных вшей в любой стадии развития, проводятся дезинсекционные мероприятия. Одновременно вшей нужно уничтожать и на теле человека, и на его белье, одежде, и прочих вещах и предметах.

Для проведения обработки поражённого педикулёзом в домашних условиях можно приобрести в аптечной сети противопедикулёзные средства.



а в школу можно?

Дети с педикулезом отстраняются от посещения образовательных учреждений и могут быть допущены только после завершения полного комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача.



За лицами, контактирующими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней.



как предотвратить педикулез

Советы, которые Роспотребнадзор дает тулякам, банальны. Но, оказывается, не все их соблюдают, раз в регионе процветает педикулез. Так что нелишним будет напомнить:

нужно соблюдать меры личной гигиены,

использование расчёсок, головных уборов, одежды и т. д. должно быть индивидуальным,

индивидуальным, менять постельное белье нужно не реже, чем в 7−10 дней или по мере загрязнения,

нужно регулярно стричься и ежедневно расчесывать волосы,

систематически нужно чистить верхнюю одежду,

дома нужно регулярно же наводить порядок, а предметы обстановки содержать в чистоте.

справка

Педикулёз (завшивленность) — заселение волосистой части тела (головы, усов, бровей, лобка, подмышек) вшами, их личинками или яйцами.



Возбудитель — головная, платяная и лобковая вши. Вошь — бескрылое малоподвижное насекомое, питающееся кровью хозяина. Обычная продолжительность жизни вши не превышает 40−45 дней. В окружающей среде лишенная пищи вошь погибает при +35−37 градусах по Цельсию через 1−2 суток, при более низкой температуре через 10 суток.