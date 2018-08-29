В Тульской области тестируют автоматизированную систему подсчета голосов на предстоящих выборах

Эта технология на муниципальных выборах будет использоваться впервые.

28 августа региональный избирком рассказал о подготовке к проведению муниципальных выборов в регионе.

Глава ведомства Павел Веселов рассказал, что на территории Тульской области 2 и 9 сентября состоятся выборы депутатов в 65 муниципальных образованиях. В подготовке и проведении будет задействовано 19 территориальных избирательных комиссий и 592 участковые избирательные комиссии, образованные в общем порядке.

Отличительной особенностью предстоящих выборов станет электронный подсчет голосов избирателей. Такая технология для проведения выборов в муниципалитеты используется впервые.

По словам Веселова, система максимально исключает человеческий фактор и увеличивает скорость ввода итогов голосования в ГАС «Выборы». К тому же территориальные избирательные комиссии (ТИКи) и органы местного самоуправления обеспечили избирательные участки техническим оборудованием для формирования протоколов об итогах голосования с QR-кодом. В нем зашифрована вся информация об итогах голосования на данном участке. В день голосования процедура QR-кодирования обязательно будет проводиться в присутствии наблюдателей. Протокол УИК об итогах голосования приобретает юридическую силу только после его подписания всеми присутствующими членами комиссии с правом решающего голоса, проставления печати, даты и времени его подписания. Первый экземпляр протокола УИК с QR-кодом об итогах голосования передается в территориальную избирательную комиссию.

Председатель ТИК Киреевского района Валентина Чекмазова рассказала, что данные каждого полученного протокола вводятся в систему ГАС «Выборы». При этом система позволяет одновременно обрабатывать сразу несколько протоколов. Далее они пересылаются одновременно в Центральную избирательную комиссию и избирательную комиссию Тульской области. Все действия в день выборов проводятся под наблюдением группы контроля.

Все операторы специального программного обеспечения – члены участковой комиссии – прошли обучение. Кроме того, ЦИК России организовал четыре волны тренировок, в которых участвовали все участковые и территориальные избирательные комиссии. Тренировки позволят убедиться в работоспособности системы и исправности оборудования, а также отработать механизм действий на практике.

Павел Веселов отметил, что выборы пройдут в 65 муниципальных образованиях по многомандатным округам.

В Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Плавске, Суворове и Веневе многомандатная система будет применяться впервые.

В этих муниципальных образованиях ТИКи проводят большую разъяснительную работу: вместе с приглашениями на выборы распространялись соответствующие информационные материалы, на избирательных участках размещены разъясняющие плакаты, в самом бюллетене будут данные о порядке голосования.