Фото из архива Myslo.
Где в Туле дополнительно отремонтируют дороги и тротуары: список адресов
Средства на проведение ремонтных работ появились за счет экономии на торгах.
В областной столице продолжается ремонт дорожного покрытия. Работы выполняет подрядная организация «ГАРАНТ-ДорСтрой». Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 4242 кв. м, тротуаров – 3259 кв. м. Стоимость работ – 11,5 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 1 ноября этого года.
Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин заявил, что средства на дополнительный ремонт появились за счет экономии на торгах.
Дороги отремонтируют по адресам:
- ремонт тротуара по ул. Октябрьской, 299, 18-му проезду в Заречье;
- ремонт тротуара и дорожного покрытия по ул. Ф. Энгельса, 54;
- ремонт дорожного покрытия и уширения на пр-те Ленина (подход к переходу по ул. Станиславского);
- обустройство заездного кармана к остановке «Пл. Победы»;
- ремонт дорожного покрытия межквартального проезда между домами № 104 и 104-а до дома №108 по ул. Кутузова;
- ремонт покрытия тротуара по ул. Кутузова от ул. Поленова до ул. Попова (нечётная сторона);
- ремонт дорожного покрытия (парковочный карман) от дома №25 до дома №33 по ул. Октябрьской; вдоль дома №95 по ул. Октябрьской; от дома №296-а до дома №300 по ул. Октябрьской;
- ремонт мостового сооружения, обустройства тротуара и остановочных площадок у дома №9 по ул. Новомосковской;
- ремонт дорожного покрытия от дома №74 до дома №76 по ул. Дегтярёва;
- ремонт дорожного покрытия по ул. Литейной от ул. Галкина до ул. Литейной, 4;
- ремонт тротуара и парковочных карманов по Черниковскому переулку от Союзного переулка до дома №5 по ул. Советской и по Союзному переулку от ул. Благовещенской до Черниковского переулка;
- обустройство заездных карманов по Городскому переулку (остановка «Кирпичный завод», обе стороны);
- ремонт тротуара от дома №23 до дома №11 по ул. Максимовского.
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