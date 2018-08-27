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Где в Туле дополнительно отремонтируют дороги и тротуары: список адресов
Фото из архива Myslo.

Где в Туле дополнительно отремонтируют дороги и тротуары: список адресов

Средства на проведение ремонтных работ появились за счет экономии на торгах.

В областной столице продолжается ремонт дорожного покрытия. Работы выполняет подрядная организация «ГАРАНТ-ДорСтрой». Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 4242 кв. м, тротуаров – 3259 кв. м. Стоимость работ – 11,5 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 1 ноября этого года.

Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин заявил, что средства на дополнительный ремонт появились за счет экономии на торгах.

Дороги отремонтируют по адресам:

  • ремонт тротуара по ул. Октябрьской, 299, 18-му проезду в Заречье;
  • ремонт тротуара и дорожного покрытия по ул. Ф. Энгельса, 54;
  • ремонт дорожного покрытия и уширения на пр-те Ленина (подход к переходу по ул. Станиславского);
  • обустройство заездного кармана к остановке «Пл. Победы»;
  • ремонт дорожного покрытия межквартального проезда между домами № 104 и 104-а до дома №108 по ул. Кутузова;
  • ремонт покрытия тротуара по ул. Кутузова от ул. Поленова до ул. Попова (нечётная сторона);
  • ремонт дорожного покрытия (парковочный карман) от дома №25 до дома №33 по ул. Октябрьской; вдоль дома №95 по ул. Октябрьской; от дома №296-а до дома №300 по ул. Октябрьской;
  • ремонт мостового сооружения, обустройства тротуара и остановочных площадок у дома №9 по ул. Новомосковской;
  • ремонт дорожного покрытия от дома №74 до дома №76 по ул. Дегтярёва;
  • ремонт дорожного покрытия по ул. Литейной от ул. Галкина до ул. Литейной, 4;
  • ремонт тротуара и парковочных карманов по Черниковскому переулку от Союзного переулка до дома №5 по ул. Советской и по Союзному переулку от ул. Благовещенской до Черниковского переулка;
  • обустройство заездных карманов по Городскому переулку (остановка «Кирпичный завод», обе стороны);
  • ремонт тротуара от дома №23 до дома №11 по ул. Максимовского.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:10 +1
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