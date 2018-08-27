Где в Туле дополнительно отремонтируют дороги и тротуары: список адресов

Фото из архива Myslo.

Средства на проведение ремонтных работ появились за счет экономии на торгах.

В областной столице продолжается ремонт дорожного покрытия. Работы выполняет подрядная организация «ГАРАНТ-ДорСтрой». Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 4242 кв. м, тротуаров – 3259 кв. м. Стоимость работ – 11,5 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 1 ноября этого года.

Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин заявил, что средства на дополнительный ремонт появились за счет экономии на торгах.

Дороги отремонтируют по адресам: