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Названа возможная причина пожара на ул. Карла Либкнехта в Туле
Фото "Тула жесть" ВК.

Названа возможная причина пожара на ул. Карла Либкнехта в Туле

По предварительным данным, хозяйка одного из сгоревших домов злоупотребляла спиртным.

Днем 27 августа в Туле в частном секторе на ул. К. Либкнехта загорелся жилой дом. Соседи сообщили о пожаре в «Единую службу спасения» в 14.15. Когда шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия, огонь уже перекинулся на соседний дом, пристройки и стоявший в одной из них автомобиль.

В пресс-службе регионального МЧС Myslo рассказали, что пожар удалось локализовать в 14.50, открытое горение ликвидировано в 15.07.

По официальным данным ведомства, имеется один пострадавший.

Очевидцы сообщают о двух женщинах, которые пострадали во время пожара. По их словам, пожарные вынесли одну из женщин из полыхавшего дома и на улице сбивали с нее пламя. С ожогами ее госпитализировали в больницу. Второй пострадавшей медики оказали помощь на месте. Однако в пресс-службе ГУ МЧС эту информацию пока не подтверждают.

Истинную причину пожара устанавливают специалисты. Однако соседи сходятся во мнении, что виновата в случившемся хозяйка одного из сгоревших домов — женщина злоупотребляла спиртным и могла не затушить окурок.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:18 +1
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