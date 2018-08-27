Туляк взял серебро на этапе Кубка мира по международным 100-клеточным шашкам

В польском Щирке завершился сегодня этап Кубка мира по международным 100-клеточным шашкам. На старт вышли 68 спортсменов из 15 стран, из них 21 международный гроссмейстер, 6 международных мастеров и 11 мастеров ФМЖД.

Посеянный по рейтингу под 7-м номером спортсмен-инструктор ШВСМ, воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана международный гроссмейстер туляк Александр Гетманский набрал 12 очков из 18 возможных и завоевал серебро.

Золото у 19-летнего голландского вундеркинда Яна Грунендайка. Бронзовую награду добыл также голландец — 57-летний Александр Балякин.

В Ярославле прошло молодёжное первенство мира по русским шашкам по версии ФМЖД. В молниеносной программе в группе юношей до 14 лет бронзовую медаль завоевал 13-летний кандидат в мастера Денис Осин.

В быстрой программе также бронзовую медаль завоевал 11-летний кандидат в мастера Арсений Цынов.