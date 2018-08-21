Электроснабжение в Туле полностью восстановлено

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Напомним, ранее в «Единую службу спасения» поступило сообщение об отключении электроснабжения в тульском поселке Хрущево, а также в Новомосковском и Веневском районах.

По состоянию на 18.00 ремонтные работы в Туле полностью завершены. На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Восстановительные работы в Венёвском и Новомосковском районах продолжаются. Обесточены порядка 700 многоквартирных домов.