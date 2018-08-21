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Электроснабжение в Туле полностью восстановлено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Электроснабжение в Туле полностью восстановлено

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Новомосковском и Венёвском районах.

Напомним, ранее в «Единую службу спасения» поступило сообщение об отключении электроснабжения в тульском поселке Хрущево, а также в Новомосковском и Веневском районах.

По состоянию на 18.00 ремонтные работы в Туле полностью завершены. На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Восстановительные работы в Венёвском и Новомосковском районах продолжаются. Обесточены порядка 700 многоквартирных домов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 0
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