«Тулагорводоканал» устраняет подтопление на Красноармейском проспекте

Фото из архива MySlo

Администрация Тулы прокомментировала информацию о подтоплении на Красноармейском проспекте. Оказалось, подтоплены сразу три двора:

«В районе домов 44-А, 46, 48 по Красноармейскому проспекту произошел порыв канализационного коллектора диаметром 800 мм. Подтоплены дворовые территории указанных домов.

Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по переводу стоков в другой коллектор. После этого будет определено место повреждения и устранен порыв. Также будет проведена откачка воды с дворовых территорий и подвальных помещений жилых домов.

Угрозы жизнеобеспечения нет, все системы в этом районе работают в штатном режиме».