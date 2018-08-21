Фото из архива MySlo
«Тулагорводоканал» устраняет подтопление на Красноармейском проспекте
Затоплены дворовые территории трёх домов. Причина – порыв канализационного коллектора.
Администрация Тулы прокомментировала информацию о подтоплении на Красноармейском проспекте. Оказалось, подтоплены сразу три двора:
«В районе домов 44-А, 46, 48 по Красноармейскому проспекту произошел порыв канализационного коллектора диаметром 800 мм. Подтоплены дворовые территории указанных домов.
Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по переводу стоков в другой коллектор. После этого будет определено место повреждения и устранен порыв. Также будет проведена откачка воды с дворовых территорий и подвальных помещений жилых домов.
Угрозы жизнеобеспечения нет, все системы в этом районе работают в штатном режиме».
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