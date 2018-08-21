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«Тулагорводоканал» устраняет подтопление на Красноармейском проспекте
Фото из архива MySlo

«Тулагорводоканал» устраняет подтопление на Красноармейском проспекте

Затоплены дворовые территории трёх домов. Причина – порыв канализационного коллектора.

Администрация Тулы прокомментировала информацию о подтоплении на Красноармейском проспекте. Оказалось, подтоплены сразу три двора:

«В районе домов 44-А, 46, 48 по Красноармейскому проспекту произошел порыв канализационного коллектора диаметром 800 мм. Подтоплены дворовые территории указанных домов.

Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят работы по переводу стоков в другой коллектор. После этого будет определено место повреждения и устранен порыв. Также будет проведена откачка воды с дворовых территорий и подвальных помещений жилых домов.

Угрозы жизнеобеспечения нет, все системы в этом районе работают в штатном режиме».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:55 +2
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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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