Около 3 400 жителей Тульской области остались без электроэнергии
На месте работают сотрудники регионального МЧС и «Тулэнерго».
21 августа в 16.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в тульском пос. Хрущево Новомосковском и Веневском районах:
- Новомосковский район - 7 населенных пунктов, 230 домов различной этажности;
- Веневский район - 16 населенных пункта, 527 дом различной этажности;
- Тула - 1 населенный пункт, 959 домов различной этажности.
Всего без электроэнергии остались около 3 400 человек.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов регионального МЧС.
По предварительной информации, причиной отключения энергоресурса в Туле и Новомосковске могло стать автоматическое отключение фидера. В Веневском районе специалисты обнаружили участок с поврежденной линей электропередач.
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