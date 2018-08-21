Около 3 400 жителей Тульской области остались без электроэнергии

На месте работают сотрудники регионального МЧС и «Тулэнерго».

21 августа в 16.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в тульском пос. Хрущево Новомосковском и Веневском районах:

Новомосковский район - 7 населенных пунктов, 230 домов различной этажности;

Веневский район - 16 населенных пункта, 527 дом различной этажности;

Тула - 1 населенный пункт, 959 домов различной этажности.

Всего без электроэнергии остались около 3 400 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов регионального МЧС.

По предварительной информации, причиной отключения энергоресурса в Туле и Новомосковске могло стать автоматическое отключение фидера. В Веневском районе специалисты обнаружили участок с поврежденной линей электропередач.